Beyaz Saray Sözcüsü: İsrail'in sivil kayıpları azaltma yükümlülüğü var

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Şifa Hastanesi'nde çok sayıda sivilin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü yönündeki görüntüleri "çok endişe verici" şeklinde yorumladı ve İsrail'in sivil kayıplarını azaltma noktasında yükümlülüğü olduğunu belirtti.

Sözcü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, İsrail'in büyük bir yıkımın ardından geri çekildiği Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jean-Pierre, Hamas üyelerinin Şifa Hastanesi'nde sivillerin arasına saklandığını ve İsrail'in bu kişileri bulmak için hastanede "operasyonlar düzenlediğini" savundu.

İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman gözettiklerini söyleyen Jean-Pierre, "Ancak içinde masum insanların bulunduğu bir hastanede karşılıklı çatışma istemiyoruz, tedavi arayan insanların iki ateş arasında kalmasını istemiyoruz. İsrail'i, sivil kayıplarından kaçınmaları konusunda teşvik ediyoruz." dedi.

Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüleri bağımsız olarak teyit edemediklerini belirten ABD'li sözcü, "Bu konuda İsrail hükümetinden daha detaylı bilgi isteyeceğiz, ancak eğer haberler doğruysa bu çok endişe verici, gerçekten endişe verici." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Hamas'ı suçladı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise konuyla ilgili değerlendirmesinde Hamas'ı suçlayarak, Hamas üyelerinin hastanedeki sivillerin arasına karışmaması gerektiğini ve İsrail'in Şifa Hastanesi'ni kuşatmasının tek nedeninin bu kişiler olduğunu savundu.

Miller, "İsrail ordusunun hastaneden ayrılırken neden binaları yakarak kullanılamaz hale getirdiği" şeklindeki bir soruya yanıt verirken, İsrail'in bunu yapmadığını savunduğunu söyledi ve "Burada birbiriyle çatışan farklı anlatımlar söz konusu" diyerek hastaneden çıkan görüntüler konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Şifa Hastanesi'nde 200'den fazla Filistinli öldürüldü

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, iki hafta süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürmüş, 900'den fazla Filistinliyi de alıkoymuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 845 Filistinli öldürüldü, 75 bin 392 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.