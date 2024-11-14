Beykoz Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Onayladı - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Onayladı

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Beykoz Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi 7 milyar 200 milyon lira olarak onaylandı. Başkan Alaattin Köseler, geçmiş döneme ait borçlara değinerek tasarruf tedbirleri aldıklarını ve bütçenin yüzde 56'sının yatırım ve hizmetlere ayrıldığını açıkladı.

14.11.2024 13:29  Güncelleme: 13:34
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi'nin 7 milyar 200 milyon liralık 2025 yılı bütçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylandı. Mecliste konuşan Belediye Başkanı Alaattin Köseler geçmiş dönemden kalan borçlara dikkat çekerek, "5 Nisan 2024'te göreve geldiğimizde 3,5 milyarı bulan mali borç yüküyle devraldığımız ilçede tasarrufu önceledik, son 7 ayda geçmiş döneme ait 558 milyon 496 bin lira borcu ödedik" dedi.

Beykoz Belediyesi'nin 7 milyar 200 milyon liralık 2025 yılı bütçesi onaylandı.2025 mali yılı bütçesine desteği için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beykoz Belediyesi bünyesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Köseler, ilçenin mevcut mali durumunu ve 7 aylık görev süresinde yapılanları anlattı.

Başkan Köseler 5 Nisan 2024'te göreve geldiklerinde 3,5 milyar lirayı bulan borcun yanı sıra 2024 ödeneklerinin yüzde 70'inin geçmiş yönetim tarafından seçim yatırımı olarak ilk 3 ayda harcandığını belirterek, "Belediyenin içinde olduğu mali krizi, kapımıza dayanan borçları aşmak için tasarruf tedbirleri oluşturduk. Son 7 ayda geçmiş döneme ait 558 milyon 496 bin lira borcu ödedik. Yatırım ve hizmetleri de önem sırasına göre önceledik" diye konuştu.

"Bütçemizin yüzde 56'sını yatırım ve hizmetlere ayırdık"

Diğer yandan, İller Bankasından gelen ödeneğin daha önce her ay bu borçlara karşılık yüzde 3'ü kesilirken, 10 kat artırıldığını ve yüzde 30-35'e çıkarıldığını kaydeden Başkan Köseler, son 3 ayda Beykoz Belediye'sinden kesilen vergi borcunun 56 milyon liraya ulaştığın ifade etti. 2025 yılı bütçesini hazırlarken akılcı, gerçekçi ve şeffaf bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Başkan Köseler, "Ayakları yere basan, rasyonel, ihtiyaçları önem sırasına göre önceleyen, borç almayı hedeflemeyen, denk bir bütçe yaptık. 7,2 milyar liralık bütçemizin tam 4 milyarını, yani yüzde 56'sını yatırım ve hizmetlere ayırdık" dedi.

İller Bankasından ve iştirak şirketlerden elde edilecek gelirler dışında, Beykozluların 30 yıldır beklediği imar çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Başkan Kösler, 2B ve Ek16 kararlarına dayanan arsa satışlarıyla belediye gelirlerini artırmayı amaçladıklarını söyledi. Konuşmasının sonunda, söz verdikleri gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, çağdaş, müreffeh ve mutlu bir ilçe inşa etmek için çalışmalara hız verdiklerini belirten Başkan Köseler, 2025 yılı bütçesinin Beykoz'a ve İstanbul'a hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Beykoz Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Onayladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Onayladı - Son Dakika

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