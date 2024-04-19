Beykoz Belediyesi\'nin 3 Milyar TL Borcu Var

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE BULUT
İstanbul'da AKP'den CHP'ye geçen belediyelerden Beykoz'un Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediyesi'ni yaklaşık 3 milyar lira borçla devir aldıklarını söyledi. Köseler, "Total faizleriyle beraber borcun üç milyar TL'ye yaklaşacağını ben ön bir tahminle size söyleyebilirim" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) nisan ayı meclis oturumlarına katılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediyesi'ni 3 milyar lira civarında bir borçla devir aldıklarını belirtti.
Alaattin Köseler şunları söyledi:
"BORCUN ÜÇ MİLYAR TL'YE YAKLAŞACAĞINI TAHMİNLE SÖYLEBİLİRİM"
"Hakikaten mazbata konusu çok uzadı orada. Ekrem Başkanımızın bir evvelki seçimlerde yaşadığı durumu yaşadım. Zarfın içinden yalnız başkanlık tekrar sayılması kararı çıkmıştı bu bertaraf edildi ve sonuçta mazbatayı geç de olsa aldım. Bu aşamadan sonra baktığımızda diğer belediyelerde görüyorum. Borç durumlarını belediye binalarından asarak halkla bunu paylaşıyorlar. Biz de aynı şeyi yapacağız öncelikle bunu söyleyeyim ben. Bu konuda baktığımız zaman belediyenin borçları, yaklaşık borçları var fakat Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye'ye olan borçlar ödenmediği için oradan çıkacak zaman içindeki faizler vesaireyle beraber bunun ben tahminen şu anda bir milyar 400 yüz milyon gibi görünüyor, fakat bu faizlerle beraber artacak. Bir nokta dört milyar TL gibi görünüyor. Bu faizleriyle beraber artacağını varsayıyorum. Onun dışında belediyemizin Beytaş ve Beyyap gibi iki tane büyük şirketi var. Burada Beytaş üzerinden bin 600 kişi çalışıyor çok kaba olarak söylüyorum. Bunların yarattığı borç şu anda muhasebe kayıtlarını tam netleştirmedik. Bu da yaklaşık 450-500'ün üzerine geçeceğini tahmin ediyorum şu anda. Onun dışında da spor konusunda da 17 branşta Beykoz Belediyesi hizmet veriyor. Bunların da getireceği bir mali yük var. Bunlar önümüzdeki çarşamba, perşembe netleşecek ama önden de sporla da ilgili bir borç yükü devralacağımız görünüyor. Bunları total faizleriyle beraber borcun üç milyar TL'ye yaklaşacağını ben ön bir tahminle size söyleyebilirim"
Köseler "İhaleler konusu da çok önemli. Üsküdar Belediyesi'nde mazbata verilmeden 2 Nisan tarihinde bir alışveriş bile yapılmıştı. Bunlar incelenecek mi? Bu tarihlere yakın bir ihale var mı Beykoz Belediyesi'nde" sorusuna ise şöyle cevap verdi.
"PROFESYONEL BİR EKİPLE ELE ALIYORUZ"
"Şimdi şöyle büyükşehir belediye başkanlığımız geçmiş seçim dönemlerinde yapmış olduğu çalışmalar, ilçe irtibatlı olarak yapmış olduğu çalışmalarda gruplar, komisyonlar kurarak ilçe belediyelerine güç veriyor. Bu gücü biz de şu anda hissediyoruz. Daire başkanlarımızdan oluşan bir yapıyla beraber ilçe belediyeleri mercek altına alınıyor. Beykoz'da bu devam ediyor henüz sonuçlanmış değil. Bir çalışma grubumuzla bunları tartışıyoruz. Ve profesyonel bir ekiple ele alıyoruz. Tabii ki ihaleler ve sözleşmeler tekrar elden geçirilecek ve halkla bunlar paylaşılacak"
Son Dakika › Güncel › Beykoz Belediyesi'nin 3 Milyar TL Borcu Var - Son Dakika
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