Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı - Son Dakika
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Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı

Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yolsuzluktan, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise terörden tutuklandı. Şahan tutuklanmasına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandım. Çok az zaman sonra sizlerle tekrar özgürlükle buluşacağız" dedi.

23.03.2025 11:57
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk"ve "terör" soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'la ilgili karar verildi.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI

İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte "yolsuzluk" suçlaması yöneltilen soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişiye gözaltı kararı verilmişti. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasına hükmedildi.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI TERÖRDEN TUTUKLANDI

Terör soruşturması kapsamında ise; Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.

ŞAHAN: HAKSIZ VE HUKUKSUZ ŞEKİLDE TUTUKLANDIM

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, resmi sosyal medya hesabından el yazısıyla paylaştığı notta şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Şişlililer. Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandım. Hakkımda hiçbir delil olmaksızın özgürlüğüm kısıtlandı ama sizlerle olan gönül bağımla mücadelemiz sürdüreceğim. Çok az zaman sonra sizlerle tekrar özgürlükle buluşacağız"

Şahan açıklamasını "Mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce sandıklarda oy kullanacağız, sonra Şişli Belediyemizde irademize sahip çıkacağız. Yorulmak, yıkılmak yok! Şişli sana emanet!" notuyla paylaştı.

"BİLİN Kİ BAŞIMIZ DİK"

Şahan "Şişli Belediyesi de biz de milletimize emanetiz. Mücadelemizden bir adım geri atmayacağız." notunu düştüğü bir diğer paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili yurttaşlarım, ailem, dostlarım, çalışma arkadaşlarım, çarşamba sabanı ani ev baskınıyla gözaltına alındığım süreçte mahkeme, iradenize siyasi bir darbe vurarak büyük bir hukuksuzluğa daha imza atmış olup tutuklu yargılanmama karar vermiştir. Yargı bu kararıyla Türkiye'yi karanlık bir koridora sürmeyi göze almıştır. Biz de bu milleti bu karanlıktan mutlaka çıkaracağımıza söz veriyoruz.

Günlerdir belediyemize, bana ve iradenize sahip çıktığınızı biliyorum. Şişli Belediyesi size emanettir! Tüm yurttaşlarımızla birlikte Şişli'nin iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Bilin ki başımız dik! Omzumuzdaki sorumluluğun farkındayız. Milletimize güvenimiz tam. Sizlerle özgür günlerde buluşacağız!"

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz ise, "Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız ve hukuka aykırı karara itiraz edeceğiz. İddiaları, delilleri, tutuklama ve serbest bırakma kararlarını basından takip edip, öğrendiğimiz 5 günlük bir süreçti. Aynı dosya kapsamında, aynı deliller söz konusuyken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Emrah Şahan'ın tutuklanmasının hukuken hiçbir açıklaması olamaz." dedi.

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Son Dakika Güncel Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Erol Çolak:
    hake eden hak ettiğini yaşar 92 62 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    yok ya bunlar yapmaz bunlar LAİKÇİLER bunlar halkçı lar bunlar hırsızlık yaparmı bunlarda rüşvet olmaz bunlarda ne olur biliyor musunuz bunların halayı para indirirler bunlar başkasina hırsız der kendilerine gelince LAİKÇİ Atatürkçüyüz onun arkasına sığınarak Yaşarlar 84 38 Yanıtla
  • Musti5201:
    Bu ülkeyi yıllarca solcular yönetti heykelden başka bir şey yapmışlarmı? Almanlar la aynı savaştan yenik çıkıp Almanlar ileri biz geri gittiysek yönetenleri sorgulamak lazım değilmi solcular 62 33 Yanıtla
  • TAHSİN KORKMAZ:
    milletin iradesiyle alamadıkları yerlerı kayyumla alıyorlar 22 55 Yanıtla
  • Ali Arat:
    ve hak eden elbet bir gün hak ettiğini yaşayacak. kul adaleti şaşar ama ilahi adalet şaşmaz. yarına kalır ama yanına kalmaz. adalet bir gün herkese lazım olucak. 65 12 Yanıtla
  • erkk1985:
    Vallahi benim anladığım bunlar ak Parti’den olmayan herkesi içeri atacaklar 21 42 Yanıtla
  • Ersoy Aksu:
    belediyeler terör, kara para, rüşvet yuvası olmuş bunlar mı halka hizmet edecek 52 9 Yanıtla
  • Gürkan mazı:
    çalık başkana üzüldüm tez zamanda haklanır çıkar inşallah 18 28 Yanıtla
  • 78908900:
    Gökten beyin yağsa şemsiye isteyecek kitle var bunları savunan... 34 5 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    İnanmayın 2 25 Yanıtla
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