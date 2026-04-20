20.04.2026 14:03  Güncelleme: 14:59
(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği "Beylikdüzü Çocuk Koroları Festivali" sona erdi. 900'e yakın çocuğun performans sergilediği festival, çok sesli koro kültürünü yaygınlaştırmanın yanı sıra çocuklara sahne deneyimi kazandırarak erken yaşta koro disiplini ve kolektif üretim bilinciyle tanışmalarına imkan sundu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından "Birlikte Söylüyoruz-Sesimizle Büyüyoruz" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Beylikdüzü Çocuk Koroları Festivali, yoğun katılımla gerçekleşti. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BAKSM) düzenlenen organizasyonda, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen 900'e yakın çocuk, Beylikdüzü Sahnesi'nde performanslarını sergiledi. Üç gün boyunca sahne alan korolar, çok sesli müziğin birleştirici gücünü ortaya koyarken çocuklara önemli bir sahne deneyimi kazandırdı.

Festivalin açılışı, Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu ve Orkestrası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Çocuk Korosu'nun konseriyle gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca katılımcı korolar, alanında uzman isimlerden oluşan festival komitesi tarafından teknik ve müzikal açıdan değerlendirildi.

Eğitim ve deneyim bir arada sunuldu

Festival, eğitim odaklı içerikleriyle de dikkati çekti. Hafta sonu BAKSM Trakya Salonu'nda düzenlenen Koro Şefliği Çalıştayı ile uygulamalı atölyeler ve etkileşimli oturumlar, hem çocuklara hem de eğitmenlere kapsamlı bir öğrenme süreci sundu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Çiğdem Aytepe ile Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Öğretim Üyesi Dr. Atilla Çağdaş Değer'in yer aldığı çalıştaylarda; koro pedagojisi, öğrencilerin değerlendirilmesi, repertuvar oluşturma ve ses eğitimi gibi başlıklar ele alındı.

Çalıştayda, çocukların sanat ve sporla iç içe bir yaşam sürmesinin önemine değinen Dr. Atilla Çağdaş Değer, şunları söyledi:

"Çocukların geleceğe hazırlanması hepimizin en büyük sorumluluğudur"

"Çocukların doğasında eğlenmek, oyun oynamak ve paylaşmak var. Oyunlara doyan, oyunlarla büyüyen çocuklar mutlu çocuk oluyorlar. Eğitimciler, anne babalar ve toplumun tüm kesimleri olarak, geleceğimiz olan çocuklara daha fazla yatırım yapmamız gerek. Bu doğrultuda, çocukların hem sanatla hem de sporla iç içe bir yaşam sürmelerini destekleyecek ortamları oluşturmak ve gerekli olanakları sağlamak büyük önem taşımaktadır. Belediyeler, ülkemizin kamu hizmeti sunan en önemli kurumları arasında yer alıyor. Bu kurumların, çocuklara ve gençlere yönelik alanlar açması; onları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirecek çalışmalar, oyunlar ve etkinliklerle desteklemesi büyük önem taşımaktadır. Çocukların; birlik, paylaşım, sevgi ve kardeşlik duygularıyla yetişerek geleceğe hazırlanması ise hepimizin en büyük sorumluluğudur. İnanıyorum ki birlikte şarkı söyleyen, dans eden ve ortak duyguları paylaşan çocuklardan oluşan bir toplum, hepimizin hayalini kurduğu o olağanüstü dünyayı inşa edecektir."

"Koroların bir araya gelmesi muazzam bir iş"

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Çiğdem Aytepe ise "Bu tip etkinliklerde bir araya gelmek, koroların bir araya gelmesi muazzam bir iş gerçekten. Fakat birçok şefin bir araya gelmesi ayrıca önemli. Çalıştaylarda bazen birbirini hiç tanımayan şefler bir araya gelirken, en önemli unsur meslek içi iş birliği oluyor. Paylaştığımız şeyler olduğu gibi zorluklar yaşadığımızda da birbirimize destek oluyoruz. Bu açıdan Beylikdüzü Çocuk Koraları Festivali böyle bir çalıştay yaparak bambaşka bir alana da destek oldu. Bu festivalin ülkemize örnek olacağı ve yeni kapılar açması ümidiyle Beylikdüzü Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Çünkü çok güzel bir festival gerçekleştirildi. Festivalin yolu açık olsun" diye konuştu.

Final konserleri ile etkileyici kapanış

Program kapsamında düzenlenen konserler de büyük beğeni topladı. Prof. Dr. Yücel Elmas anısına düzenlenen konserin şefliğini Burcu Özcanyüz Seymen ve Hakan Bağcı üstlendi. Yücel Elmas Korosu MÜZED'in sahne aldığı etkinlik, Türk müzik eğitimine önemli katkılar sunan usta isme saygı duruşu niteliği taşıdı. Festivalin son akşamında ise Ozan Sari yönetimindeki Şehrin Kemanları topluluğunun sahnelediği "Vivaldi Akşamı" konseriyle "Beylikdüzü Çocuk Koroları Festivali" sona erdi.

Kaynak: ANKA

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım

14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
