Beylikdüzü ile Almanya'nın Paderborn kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü ile Almanya'nın Paderborn kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Beylikdüzü ile Almanya\'nın Paderborn kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Almanya'nın Paderborn kentinde Beylikdüzü ile Paderborn arasında kardeş şehir protokolünün ilk etabını imzaladı. Bu protokol ile iki kent arasında ticari, teknolojik, kültürel ve sanatsal alanlarda bağlar kuvvetlenecek ve iş birliği yapılacak.

30.07.2024 12:44
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Almanya'nın Paderborn kentinde Beylikdüzü ile Paderborn arasında kardeş şehir protokolünün ilk etabını imzaladı. Bu protokol ile iki kent arasında ticari, teknolojik, kültürel ve sanatsal alanlarda bağlar kuvvetlenecek ve iş birliği yapılacak. Beylikdüzü için global ölçekte çalışmaların devam edeceğini dile getiren Çalık, "Söz verdiğimiz gibi 'Beylikdüzü Yarının Öncüsü' olacak ve dünya ile konuşacak. Çin'den Almanya'ya Beylikdüzü'nü uluslararası alanda ilişki kuran bir kent olma yolunda ilerletiyoruz. Bu protokolün de ülkemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Almanya'nın Paderborn kentinde Beylikdüzü ile Paderborn arasında kardeş şehir protokolünün ilk etabını imzaladı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Paderborn'da ilk olarak geleneksel Libori Festivali'ne katıldı.

Çalık festivalde; Paderborn Belediye Başkanı Michael Dreier, Le Mans Belediye Başkan Vekili Sophie Moisy, Bolton Belediye Başkanı Andrew P. Morgan, Debrecen Belediye Başkan Vekili Lojos Barcsa, Türk-Alman Dostluk Derneği Başkanı Wolfgang Weigel ve Paderborn Belediyesi Uyum Meclisi Başkanı Recep Alpan ile bir araya geldi.

ÇALIK: 'YARININ ÖNCÜSÜ BEYLİKDÜZÜ' İÇİN GLOBAL ÖLÇEKTE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Almanya'da Beylikdüzü'nün geleceği için çok değerli bir adım attıklarını vurgulayan Başkan Çalık, "Birlikte örnek güzel işlere hep birlikte imza atacağız. Beylikdüzü ve Paderborn kentleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek için kardeşlik imzalarını kalıcı hale getireceğiz. Beylikdüzü ve Paderborn arasında kültürden sanatsal çalışmalara, teknolojiden ticari ilişkilere kadar pek çok alanda iş birliğimizi güçlendirecek kardeş şehir protokolümüzün ilk etabını imzaladık. Çok özel bir günde, Libori Festivali'nde bu imzaların atılmış olması bizim için de çok özel. Misafirperverlikleri için Başkan Michael Dreier'a ve heyetine teşekkür ediyor, protokolün ülkemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum. 'Yarının Öncüsü Beylikdüzü' için global ölçekte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çin'den Almanya'ya Beylikdüzü'nü uluslararası alanda ilişki kuran bir kent olma yolunda ilerletiyoruz" dedi.

DREİER: BU DOSTLUK EBEDİ BİR DOSTLUK OLACAK

Paderborn Belediye Başkanı Michael Dreier ise Paderborn kentinin entersanyonel bir kent olduğunu dile getirerek "Dünyada yaşanan gergin ortamda bu tarz diyalogların önemi çok artıyor. Hem Beylikdüzü'nde hem Paderborn'da gençlerin ve çocukların bu değişimi yaşaması ön yargıları yıkmak için beraber çalışmaları gerekiyor. Kültür ve sanat konusunda çok önemli iş birliklerinin olması lazım ve sosyal belediyecilik konusunda adımlar atılması önem arz ediyor. Paderborn meclisinin bu kardeşliği onayladığı için çok mutluyum. Bugün tohumları ektik ve bunların yeşermesi, geliştirilmesine hep birlikte katkıda bulunalım. Bu dostluk ebedi bir dostluk olacak. Ben de ekibimle birlikte ekim ayında Beylikdüzü'nü ziyaret edeceğim ve bu kardeşliğin Türkçesinin imzalanmasından da çok memnun olacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü ile Almanya'nın Paderborn kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı - Son Dakika

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