Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Beylikdüzü\'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet'in ilanının 101. yılı, Beylikdüzü'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Yürüyüşe katılan binlerce kişi, Cumhuriyet'in değerlerini yaşatacaklarına dair söz verdiler.

30.10.2024 10:20  Güncelleme: 11:15
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(İSTANBUL)- Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılı, Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı. Beylik Pazar Alanı'ndan başlayan "Cumhuriyet Yürüyüşü"ne, Türk bayrakları ile katılan 7'den 70'e binlerce kişi, 29 Ekim heyecanını hep birlikte yaşadı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Cumhuriyet, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bir kıvılcımla başladı. O kıvılcım, kadın ve erkeğin eşit olduğu, bilimin yol gösterdiği, bağımsız bir Türkiye'nin temelini attı. Bugün burada, Cumhuriyet'in değerlerini yaşatacağımıza söz veriyoruz" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Beylikdüzü'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. 28 Ekim Pazartesi günü Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ve Cumhuriyet Resepsiyonu ile başlayan kutlamalar, 29 Ekim'deki 101. yıl Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam etti. Beylik Pazar Alanı'ndan başlayan yürüyüşe, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile her yaştan binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Öte yandan yürüyüşe evlerinin balkonlarından bayraklarıyla eşlik eden vatandaşlar da ortak olurken, motosiklet ve bisiklet grupları ile off-road sürücüleri de araçlarıyla eşlik ederek etkinliğin coşkusunu artırdı. Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Türkmen şarkılarını Cumhuriyet için seslendirdi.

"Bu milletin sabrı ve cesareti tükenmez"

Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda yaptığı konuşmasında Cumhuriyet'in kazanımlarına ve Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın önemini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, son dönemde yaşanan ekonomik zorluklara, terör olaylarına ve toplumsal sorunlara değinerek, "Zor zamanlardan geçiyoruz; afetlerden ekonomik sıkıntılara, terörden toplumsal şiddete kadar birçok zorlukla başa çıkmaya çalışıyoruz. Ancak unutmamalıyız ki, karanlığın en koyu anı, şafağa en yakın olan andır. Bu milletin sabrı ve cesareti tükenmez" diye konuştu.

"Cumhuriyetin değerlerini yaşatacağımıza söz veriyoruz"

Başkan Çalık, Cumhuriyet'in Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakarlıklarıyla kurulduğunu belirterek, "Cumhuriyet, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bir kıvılcımla başladı. O kıvılcım, kadın ve erkeğin eşit olduğu, bilimin yol gösterdiği, bağımsız bir Türkiye'nin temelini attı. Bugün burada, Cumhuriyet'in değerlerini yaşatacağımıza söz veriyoruz! Ne yaparlarsa yapsınlar, Bu milletin direnci, sabrı ve cesareti asla tükenmeyecek! Çünkü biz, zorluklardan yılmayan, düştüğünde daha da güçlenerek ayağa kalkan ve asla pes etmeyen bir milletiz! Bir çift mavi gözün ışığında, Cumhuriyet var oldukça, bu topraklarda umut her daim var olacaktır! Çünkü Cumhuriyet, milletine inanan bir liderin, milletiyle birlikte yedi düvele meydan okuması sayesinde kazanılmıştır" ifadelerini kullandı.

Başkan Çalık'tan anayasa ve Cumhuriyet vurgusu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk maddelerini de hatırlatan Başkan Çalık, Cumhuriyet'in temellerine dokunulmasına asla izin vermeyeceklerini dile getirerek, "Anayasamızın 1., 2. ve 3. maddesi değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Cumhuriyet, bu ülkenin ruhu ve varlık sebebidir. Ne olursa olsun, Atatürk'ün yolundan dönmeyeceğiz! Bizler biliyoruz ki; Cumhuriyet, Türkiye Devletinin var oluşunun ifadesidir, Cumhuriyet bu milletin ta kendisidir" dedi.

Başkan Çalık'tan Cumhuriyet'in geleceği için umut mesajı

Çalık, Cumhuriyet'in gelecek nesiller için bir umut ışığı olduğunu aktararak, "Cumhuriyet, bir çocuğun umutla bakışında, bir kadının dimdik duruşunda ve gençlerimizin cesaretinde yaşamaya devam edecek. Bugün burada hep birlikte söz veriyoruz: Cumhuriyet'i sonsuza dek koruyacağız! Yaşasın Cumhuriyet! 101. yıl kutlu olsun" diye konuştu.

Öte yandan Beylikdüzü-Paderborn Kardeş Şehir Protokolü imza töreni için ilçede bulunan Paderborn Belediye Başkanı Michael Dreier ve beraberindeki heyette konser alanında bulunarak bayram coşkusuna ortak oldu. Başkan Çalık ve Belediye Başkanı Michael Dreier sahnede ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'e çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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