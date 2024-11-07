Beylikdüzü'nde Yapı İhlali Soruşturması

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Beylikdüzü Belediye Meclisinde, İmamoğlu İnşaat firmasının villa inşaatında onaylı proje, imar mevzuatı ve yönetmeliklere uyulmadığı gerekçesiyle soru önergesi verildi.

Beylikdüzü Belediye Meclisi kasım ayı toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Özden Bilgiş, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'ndeki 7 bin metrekare alana sahip parselle ilgili 5 Ekim 2022 tarihli yapı ruhsatına istinaden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat firmasınca 17 villa inşaatında çatıların onaylı proje, imar mevzuatı ve yönetmeliklere uygun yapılmadığı tespitiyle, bu gayriyasal duruma karşı hangi işlemlerin gerçekleştirildiğini sordukları önergenin CHP'li üyelerin ret oyu vermesiyle yanıtlanmadığını söyledi.

Bilgiş, bu gayriyasal durumun düzeltilmesi için Beylikdüzü Kaymakamlığının Belediye İmar Müdürlüğüne yazı gönderdiğini ifade ederek, belediyenin de "Onaylı projesine aykırı olarak yapılan imalatla ilgili 20 Mayıs 2024 tarihli İstanbul İmar Yönetmeliği 44. maddesinin 7. fıkrasında 'Bodrum hariç 2 katı geçmeyen ayrık nizam binalarda çatı arası piyesi ve çatıdaki eğik çözümlerin kullanılmasına izin verilebilir.' denildiğinden bu maddeye istinaden Belediye Estetik Komisyonu toplantısında görüşülerek, 12 Haziren 2024 tarih 228762 sayılı karar ile kentsel estetik ve çevre yapılaşmaları ile çevre teşekkülü dikkate alınarak onaylanmış ve Estetik Komisyonu kararına uygun olarak 17 Temmuz 2024 tarih ve 513-16 sayılı tadilat ruhsatı düzenlenmiştir." yanıtını verdiğini aktardı.

İmar Kanunu'na göre, ruhsat alınmadan yapıya başlanıldığı veya ilgili mevzuata aykırı yapı yapıldığı idarece tespit edildiğinde, belediye veya valiliklerce yapının mühürlenmesi ve inşaatın durdurulması gerekirken, bunun yapılmayarak kanuna aykırı hareket edildiğini savunan Bilgiş, şöyle konuştu:

"Kanun maddesi bu kadar açıkken, 1056 ada 8 parsele neden 32. maddeye göre yapı tatil zaptı tutulmamış, yapı mühürlenmemiştir. AK Parti grubu olarak meclise bilgi verdiğimiz, yine kaçak olarak yapılan 1164 ada 6 parsele kaçak yapı zaptı tutmanıza rağmen 1056 ada 8 parsele kaçak yapı zaptı neden tutulmadı?"

Bilgiş, soru önergelerine meclisin yazılı cevap vermesini isteyerek, yapılacak işlemlerin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Özden Bilgiş, "Gerekli işlemler yapılmadığı takdirde devletimizin diğer kurumlarını bilgilendirerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, İstanbul Büyükşehir Belediyesine, kaymakamlığa ve savcılığa işlemlerin yapılması için gerekli başvuruları yapacağımızı, işlemleri yapan görevliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı meclisimizin bilgisine sunarız." dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ise "Konuyla ilgili şikayetiniz üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri geldi, incelemelerini yaptılar. Arkadaşlarımızda herhangi bir suç unsuru var mı yok mu ilerleyen süreçte göreceğiz." yanıtını verdi.