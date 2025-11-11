Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ne Tutuklu Başkanlar Anısına Ağaç Dikildi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Dilek Kaya İmamoğlu tarafından Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları anısına ağaç dikildi. Dilek Kaya İmamoğlu, "Zeytin ağacını ben çok seviyorum. Ekrem de çok seviyor. Özellikle zeytin ağacının köklerine toprak atmak benim için çok değerli. Zeytin barış demektir. Zeytin dalı barış demektir. Umuyorum ki bu diktiğimiz zeytin ağacıyla ülkeye barışı, huzuru, sevgiyi, demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü ve hukuku getiririz. O niyetlerle diktik" dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ne İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Dilek Kaya İmamoğlu tarafından ağaç dikimi yapıldı. Yoğun yağmurun olduğu programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları için de ağaç dikildi.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin isimlerini de eşleri Asiye Çaykara ve Gözde Bahçetepe ağaçlara astı. Burada konuşan Nuri Aslan, yaşam vadisi projesinin, Ekrem İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmesinin ardından hayata geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Normalde burası ranta açılacaktı. O dönemki meclis üyelerimiz ve sonra Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra Beylikdüzü'nde bu yaşam vadisini oluşturdu. Birinci etabı, ikinci etabı, üçüncü etabı var. 2014 yılının sonlarında birinci etaba başladığında bana randevu veriyordu. Onunla orada sohbet ederek ağaç dikimini ve alanın yeşillendirilmesini izliyorduk. O kadar hızlı yürüyordu ki ben ona yürürken yetişemiyordum, koşmak zorunda kalıyordum. Şu anda da çok hızlı yürüyor hayatta ve biz ona koşarak yetişmeye çalışıyoruz. Daha sonra Mehmet Murat Çalık Başkanımız 2019'da da göreve geldikten sonra, Ekrem Başkanımız da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Beylikdüzü'nün ortasında büyük bir yaşam vadisi oluştu ve Ekrem İmamoğlu burada yaptığı projeleri İstanbul'a taşıdı. Sadece Beylikdüzü'nde yaşam vadisi yok. Artık İstanbul'un her köşesinde bir yaşam vadisi var. 21 tane yaşam vadisinin birçoğu açıldı. Birkaç tanesi de şu an yeşillendiriliyor. Nazım Hikmet diyor ya 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine'. Biz de bu ülkede hür yaşamak istiyoruz. Bu ülkede kardeşçe yaşamak istiyoruz. Artık kavgalarımız, küskünlüklerimiz, birbirimizle olan mücadelemiz bitsin; vatanımıza, milletimize hizmet edelim."

"En güzel söz söylenmemiş olandır"

"Sevgili Nuri Başkanımız çok güzel bir şey düşünmüş. Çok güzel bir organizasyon planlamış" diyen Dilek Kaya İmamoğlu da sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zeytin ağacını ben çok seviyorum. Ekrem de çok seviyor. Özellikle zeytin ağacının köklerine toprak akmak benim için çok değerli. Zeytin barış demektir. Zeytin dalı barış demektir. Umuyorum ki bu diktiğimiz zeytin ağacıyla ülkeye barışı, huzuru, sevgiyi, demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü ve hukuku getiririz. O niyetlerle diktik. İnşallah en kısa zamanda en güzel günlerimize kavuşacağız. En güzel deniz gidilmemiş olandır. En güzel söz söylenmemiş olandır."

"Zeytin ağacı özgürlüğü de adaleti de temsil etsin"

Özgür Çelik de İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı ağaç dikildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Dilek Hanım, 'Zeytin ağacı bir yanıyla da barışı temsil ediyor' dedi. Ben de dedim ki aynı zamanda özgürlüğü de adaleti de temsil etsin. Çünkü bu dönem en fazla ihtiyaç duyduğumuz konulardan bir tanesi barış, bu dönem en fazla ihtiyaç duyduğumuz konulardan başka bir tanesi özgürlük ve aslında herkes için, hepimiz için adalet. Bu yönüyle bir an önce Silivri zindanındaki ve yurdun dört bir yanındaki tutsak yol arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz. Biz neden buradayız? Burası bir modeli temsil ediyor Beylikdüzü Yaşam Vadisi. Ekrem Başkan buraya belediye başkanı seçildikten sonra bu yaşam vadisini kazandırdı ve 2019'da aynı vizyonla İstanbul'un dört bir yanına kent ormanları, yaşam vadileri kazandırdı. Aslında rantçı bir anlayışla değil, halkçı bir anlayışla İstanbul'a yeşil alanlar kazandırılmış oldu. Bu yönüyle yaşam vadisi çok önemli bir semboldür İstanbul açısından. Önemli bir vizyondur. Bu vizyon 2019'dan itibaren Ekrem Başkan'ın İstanbul'da göreve başlamasıyla bütün İstanbul'a yayıldı.

"Bütün sorunların çözümü sandığın yurttaşın önüne gelmesi"

Burada zeytin ağacı dikiyoruz. Bu sene özellikle zeytinliklerin imara açılmasını Türkiye sıklıkla konuştu ve Meclis gündemine geldi. Çok çeşitli tartışmalara neden oldu. Bu bir bakış açısını da ortaya koyuyor. Zeytinliklerin imara açılması, yeşil alanların imara açılması, bir tarafta rant odaklı bir yönetim anlayışı, bir tarafta çevre odaklı, doğa odaklı, insan odaklı bir yönetim anlayışını da ortaya koyuyor. Bu yönüyle de bu zeytin ağacının buraya dikilmesinin böyle bir anlamı da var. İstanbul'a yeşil alanlar kazandırmaya devam edecek büyükşehir belediyemiz ve Türkiye'nin dört bir yanında zeytinliklerin mücadelesini vermeye devam edeceğiz ama bütün sorunların çözümü tabii ki sandığın yurttaşın önüne gelmesi, Silivri'deki cumhurbaşkanı adayımızın özgürlüğüne kavuşması, Mehmet Murat Çalık'ın ve bütün yol arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması. Türkiye'de bir iktidar değişiminden sonra daha çevreci, daha insan odaklı bir yönetim anlayışını hep birlikte bu ülkeye yaşatacağız diyorum."