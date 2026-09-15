Beylikdüzü'de girdikleri evi soyan 3 kadın polisten kaçamadı - Son Dakika
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Beylikdüzü'de girdikleri evi soyan 3 kadın polisten kaçamadı

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Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bir eve giren 3 kadın, 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ziynet eşyasını alıp kaçtı. Güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyen polis, şüphelileri bölgeden uzaklaşmalarına fırsat vermeden yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan birinin 149, diğerinin 48 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

BEYLİKDÜZÜ'nde girdikleri evden 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın hırsız, polis tarafından saatler içinde yakalandı. Çaldıkları ziynet eşyaları ile birlikte yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

GÜVENLİK KAMERASINDAN SAKLANARAK GİRDİLER

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde dün bir eve giren hırsızlar yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Şikayet üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde kadın hırsızların, güvenlik kameralarından saklanmaya çalışarak eve girdikleri daha sonra da hızla kaçtıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçerek, şüphelileri bölgeden uzaklaşmadan gözaltına aldı. Şüpheliler Ş.U., G.Ç. ve M.Ç.'nin üzerlerinde yapılan aramada, evden çaldıkları bütün ziynet eşyaları ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden Ş.U.'nun daha önceden 149 suç kaydı olduğu ve 2 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi. Diğer şüpheliler G.Ç.'nin daha önceden 48, M.Ç.'nin ise 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'de girdikleri evi soyan 3 kadın polisten kaçamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    cezaevine girip insanların rahat nefes alması için kaçtane suç kaydı olması gerekiyor? 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beylikdüzü'de girdikleri evi soyan 3 kadın polisten kaçamadı - Son Dakika
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