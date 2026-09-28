Park yeri tartışmasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi

Park yeri tartışmasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü'nde bir sitenin otoparkında park yeri yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan Y.Ö. isimli vatandaş, tarafları ayırmak amacıyla araya girerek S.T.'nin elindeki silahı aldı. Olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, E.K.T. serbest bırakıldı; hakkında 'kasten yaralama' işlemi yapılan S.T. adli makamlara sevk edildi.
Beylikdüzü'nde bir sitenin otoparkında çıkan araç park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinde silah çekilmesi üzerine kavgayı ayırmak isteyen bir mahalle sakini araya girerken, olaya karışan şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.
TARTIŞMADA BİR ANDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site otoparkına aracını park etmek isteyen M.E.A. ile E.K.T. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.A.'nın babası S.T. de olay yerine geldi
KAVGAYI AYIRMAK İÇİN SİLAHI ÜZERİNE ALDI
S.T.'nin belindeki tabanca göstermesi üzerine taraflar arasındaki gerginlik arttı. Çevrede bulunan Y.Ö. isimli vatandaş, tarafları ayırmak amacıyla araya girerek S.T.'nin elindeki silahı aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
1 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen incelemelerin ardından olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden E.K.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası adli makamlara ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı. Hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem yapılan S.T. isimli şüphelinin ise bugün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi
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