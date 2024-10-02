Beyoğlu Belediyesi'nden Öğrencilere Temiz Su Projesi - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi'nden Öğrencilere Temiz Su Projesi

Beyoğlu Belediyesi\'nden Öğrencilere Temiz Su Projesi

Beyoğlu Belediyesi, 2024 yerel seçimlerinin ardından yönetimi devraldıktan sonra, ilçedeki devlet okullarına su arıtma cihazları yerleştirmeye başladı. Bu proje ile öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimi hedefleniyor.

02.10.2024 16:35  Güncelleme: 16:37
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(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilçede bulunan devlet okullarına su arıtma cihazları yerleştirmeye başladı.

2024 yerel seçimlerinin ardından yönetimi AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilçedeki devlet okullarına su arıtma cihazları yerleştiriyor. Bu uygulama sayesinde, Beyoğlu'ndaki devlet okullarında öğrenim gören çocuklar, okullarında ücretsiz ve sağlıklı su içebilecekler. Plastik atıkların azaltılması açısından da önem taşıyan proje, veliler ve öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Öğrencilerin sağlığını koruyan bir proje

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, kısa sürede eğitim alanında önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımız daha güzel ve daha sağlıklı sınıflarda eğitim alabilsin diye 70 milyon lirayı aşan bir yatırımla ilçemizde bulunan devlet okullarımızda titiz bir bakım ve onarım çalışması yaptık. Tabii ki geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Bu bilinçle, bu sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz.  Öğrencilerimizden ve velilerimizden bizlere iletilen sorunlardan birisi de okullardaki sağlıklı ve temiz suya erişim sorunuydu. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak ilçemizdeki devlet okullarına su arıtma cihazları kurmaya başladık. Bu projeyle birlikte hem öğrencilerimizin sağlığını korumak hem de çevreye duyarlılık konusunda bir adım atmak istedik."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi'nden Öğrencilere Temiz Su Projesi - Son Dakika

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