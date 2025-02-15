Beyoğlu'nda 50 Yıllık Çiftler Sevgililer Günü'nde Buluştu

Güncel

(İSTANBUL) Beyoğlu'nda 50 yılı aşkın süredir evli olan emekli çiftler, 14 Şubat'ta kendileri için düzenlenen özel programda bir araya geldi. Canlı müzik eşliğinde eşleriyle birlikte akşam yemeği yiyen çiftler, duygu dolu anlar yaşadı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de eşi Ayşen Güney ile birlikte çiftlere eşlik etti. Beyoğlu Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ilçede yaşayan ve 50 yılı aşkın süredir evli olan emekli çiftlere özel etkinlik düzenledi. Sütlüce sahilde bulunan Lazzoni Otel'de gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen çiftler ilk önce birbirlerine kırmızı gül takdim ederek, hatıra fotoğrafı çekildi. Çiftler daha sonra ise kendileri için hazırlanan özel masalarda baş başa akşam yemeği yedi. Belediye çalışanlarının kurduğu Ritim Beyoğlu müzik grubu da seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla geceye renk kattı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eşi Ayşen Güney ile birlikte katıldığı programda yarım asırdır evliliklerini sürdüren çiftleri tebrik ederek sevgililer gününü kutladı. Duygusal anların yaşandığı program, çiftlere hediye takdimi ile son buldu.

"Asil olan buradaki muhabbet, buradaki samimiyet"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, gecede yaptığı konuşmasında, ekonomik krizin en büyük yükünün emeklilerin sırtına kaldığını belirterek, şunları söyledi: "Emekli maaşı açlık sınırının bile altında kaldı. Diyanet fitre bedelini bir öğün kişi başı 180 TL olarak açıkladı. Dört kişilik aile olsa bir öğün yemek yerse 720 lira yapar. Bunu bir ayla çarpınca 22 bin lira yapar. Yani bir öğün yemek emekli ücretinin çok çok üzerinde. Bu donemde emeklimizi sahip çıkmak, destek olmak, en azından evinden çıkıp sosyalleşebileceği alanlar yaratmak belediye başkanı olarak en önde gelen görevlerimizden biriydi. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Asil olan buradaki muhabbet, buradaki samimiyet. Sevgililer günü bu işin bahanesi. Bizler de 50. Yılını dolduran emekli büyüklerimiz baş başa bir yemek yesinler, ben de eşimle beraber onların yanında baş başa bir yemek yiyelim. En kötü günümüz böyle olsun diyorum. Hepinize çocuklarınızla ve torunlarınızla birlikte sağlıklı ve mutlu nice nice yıllar diliyorum."

"İlk defa böyle bir organizasyonda birlikteydik"