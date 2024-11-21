Beyoğlu\'nda Cinsel Saldırı Davası Başladı

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(İSTANBUL) Beyoğlu'nda geçen ay bir genç kızın önünü sokakta yürüdüğü sırada kesen ve saldıran Semir Tarhan ve beraberindeki Ömer Konu'nun yargılanmasına İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından 10'ar yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar kendilerini savundu. Mahkeme, sanıkların mağdura karşı cebir kullanarak cinsel saldırıda bulunduklarını ve eylemlerinin kendi rızasıyla değil, çevredekilerin müdahalesi ile son bulmasını dikkate alarak 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarının oluştuğunu belirtti. Bu gerekçeyle mahkeme, dava hakkında görevsizlik kararı vererek dosyanın nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İ. A.'nın (25) önünü kesip genç kızı yere düşürüp üzerine çıkmak suretiyle taciz eden Semir Tarhan (31) ve Ömer Konu'nun (27) yargılanmasına İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Ömer Konu, sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı adına bir avukatın hazır bulunduğu duruşmaya diğer tutuklu sanık Semir Tarhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme hakimi, sanık Tarhan'a "Senden yardım mı istedi ki yanaştın?" diye sordu

Duruşmada savunma yapan Semir Tarhan, müşteki İ.A.'yı daha önceden tanımadığını belirterek, "Arkadaşın yanına kötü bir niyetle yanaşmadım, akrabam Ömer ile olay günü bir gece kulübünde alkol alıp dışarı çıkmıştık. Ben yardım amaçlı yanaşmıştım." dedi. Hakim, Tarhan'a "Senden yardım mı istedi ki yanaştın? Sana bir adres mi sordu veya bir eşya falan mı taşıyordu?" diye sorunca sanık, "Benim dengem kaymıştı, dengemi kaybederken ondan tutunmuş bulundum ve yere düştük. Müştekiye cinsel amaçlı sarılmadım. Onca insanın içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim. Ayrıca öpme yoktur, ben öpmedim ve pişmanım." şeklinde konuştu.

"2 yaşında bir kız çocuğum var. Namusum ve şerefim üzerine yanaşmadım"

Diğer sanık Ömer Konu ise savunmasında, İstanbul'da kimseyi tanımadığından dolayı Semir ile buluştuğunu söyleyerek, "Olay günü ilk defa Taksim'e gideceğim için heyecanlıydım. Gece kulübünde alkol alıp dışarı çıktık ve bir midyeciye gittik. Midyecideyken müşteki İ.A. geldi ve 'bana da ısmarlar mısınız' dedi. Ben tek kelime etmedim, sadece midyeciye 'ağabey ver yesin' dedim. Sonra Semir ile muhabbet etmeye başladılar. Ben de önden yürüdüm. Arkamı döndüğümde ikisinin sohbet ede ede bana doğru geldiğini gördüm. Köşeye geçtiklerini ve yere düştüklerini gördüm. Ben herhangi bir cinsel niyetle yanaşmadım, 2 yaşında bir kız çocuğum var. Namusum ve şerefim üzerine yanaşmadım" dedi.

İ.A. şikayetçi olmadı

Mahkemede müşteki İ. A.'nın yazılı ifadesi okundu. İ.A. ifadesinde, sanık Ömer Konu'nun kendisine bir şeyler söylediğini ancak hatırlamadığını, kendisini köşeye sıkıştırdığını, bırakmayıp kavradığını ve yere düştükten sonra hala üstünden kalkmaması üzerine çevredekilerin müdahale ettiğini belirtti. Ayrıca olayı ailesinin öğrenmesini istemediğini belirterek sanıklardan şikayetçiyi olmadığı ifade edildi.

Savcı: "Şerefim üstüne dokunmadım dedin ama dokunmuşsun"

Duruşmada olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü izletildi. Bunun üzerine söz alan duruşma savcısı, sanık Konu'ya dönerek "Görüntüde kıza dokunuyorsun, kolundan çekiyorsun. Diğeri köşeye sıkıştırıyor sen de onu izliyorsun. Biraz önce hatırlamıyorum demedin, namusum ve şerefim üstüne dokunmadım dedin ama dokunmuşsun." dedi. Sanık Konu ise "Ben normalde gerçekten böyle bir insan değilim, işimde ve gücümde bir insanım. Bir şansı daha hak etmiyor muyum? Gerçekten hatırlamıyorum." diye cevap verdi.

Dosya ağır cezaya gönderildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanıkların mağdura karşı cebir kullanarak cinsel saldırıda bulunduklarını ve eylemlerinin kendi rızasıyla değil, çevredekilerin müdahalesi ile son bulmasını dikkate alarak 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarının oluştuğunu belirtti. Bu gerekçeyle mahkeme, dava hakkında görevsizlik kararı vererek dosyanın nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine, ayrıca sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.

İddianamede şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından toplamda 10'ar yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.