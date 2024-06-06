Beyoğlu'nda Eğlence Mekanları Denetlendi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Eğlence Mekanları Denetlendi

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Beyoğlu'nda Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Taksim ve çevresinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı. İş yerlerinin evrakları denetlenirken, mekandaki kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

06.06.2024 02:06
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Beyoğlu'nda Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Taksim ve çevresinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı. İş yerlerinin evrakları denetlenirken, mekandaki kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri tarafından Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı. Taksim, İstiklal Caddesi, Cihangir ve Tarlabaşı çevresindeki çok sayıda eğlence mekanı denetlendi. Denetimler kapsamında, iş yerlerinin evrakları tek tek kontrol edildi. Eğlence mekanlarındaki kişiler ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi ve üstleri arandı.

Beyoğlu\'nda Eğlence Mekanları Denetlendi
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Eğlence Mekanları Denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Eğlence Mekanları Denetlendi - Son Dakika
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