Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarına yönelik sahte alkol denetimi yapıldı. Denetimlerde iş yerlerinin evrakları ve alkol şişelerinin bandrolleri incelenirken, mekanlardaki kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sahte ve kaçak alkol ürünlerinin tüketilmesinden kaynaklanan ölümler nedeniyle çalışma başlattı. Beyoğlu'nda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube, Mali Suçlarla Mücadele Şube, Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin de katıldığı, eğlence mekanlarına yönelik sahte alkol denetimi yapıldı. Taksim, İstiklal Caddesi, Cihangir ve Tarlabaşı çevresindeki çok sayıda eğlence mekanı denetlendi. Denetimler kapsamında, iş yerlerinin evrakları ve alkol şişelerinin bandrolleri kontrol edildi. Eğlence mekanlarındaki müşteriler ise Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasından geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda Eğlence Mekanlarına Sahte Alkol Denetimi - Son Dakika
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