Beyoğlu\'nda Gecekonduda Yangın: Baba ve İki Çocuk Kurtarıldı

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BEYOĞLU'nda müstakil gecekonduda yangın çıktı. Evde uyuyan baba ve oyun oynayan 2 çocuğunu mahalle halkı kapıyı kırarak kurtardı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonrasında gecekonduda büyük hasar oluştu.

Olay saat 14.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuklu bir ailenin yaşadığı gecekonduda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede müstakil binanın tamamını sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce gecekondunun kapısını kıran mahalle halkı, arka taraftaki odada uyuyan baba Doğan Gezgin ve 2 çocuğunu dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yangının söndürülmesinin ardından gecekonduda büyük hasar oluştuğu görüldü.

'KÜÇÜK ÇOCUK, KAĞIT YAKMIŞ'

Çocukların evde kağıt yakarak yangını başlattığını iddia eden bir mahalle sakini, "Küçük çocuk yapmış. Kağıt yakmış, onu da bırakmış ve orada tutuşmuş. Sonra alevler çıkmış, itfaiyeye haber verdik. Yapacağımız başka bir şey yoktu. Geldiler söndürüyorlar. Kimsede bir şey yok. Çocukları da içeriden aldık" dedi.

'ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARDIK'

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini ise, "Çatır çutur yanıyordu, bizde çıktık sokağa. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Çocukları dışarı çıkardık. Ondan sonra itfaiye geldi. Yanıyor, evlere sıçradı. Sırayla gitti" ifadelerini kullandı.

'HALA KENDİME GELEMİYORUM'

Yangını gören Mustafa Dramalıoğlu ise, "Merdivenlerden aşağıya iniyordum, bir arkadaşımı gördüm. Sohbet ederken alevleri gördük. İçeriye girdik ve çocukları alevlerin içinden aldık. Evde 5 çocuk var sandık. 3'ü dışarıda oynuyormuş. Hala kendime gelemiyorum. Elektrikli sobadan çıkmış olabilir. Çocuklar küçüktü, anneleri de işteydi. Babaları da arka odada uyuyordu" diye konuştu.