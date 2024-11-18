Beyoğlu'nda Kazada Gazeteci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Kazada Gazeteci Hayatını Kaybetti

Beyoğlu\'nda Kazada Gazeteci Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan gazeteci İlker Yağmur'a taksi çarptı. Ağır yaralanan Yağmur, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası taksi şoförü gözaltına alındı.

18.11.2024 16:54  Güncelleme: 16:56
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BEYOĞLU'nda köprü üstünde yolun karşısına geçmeye çalışan gazeteci İlker Yağmur'a (44) taksi çarptı. Ağır yaralanan Yağmur kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gazetecinin kaza sonrası son görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde merdivenlerden köprüye çıkan gazeteci İlker Yağmur (40), bariyerleri aşarak yol kenarından Dolapdere istikametine doğru yürümeye başladı. O sırada 34 TAP 47 plakalı taksiyle seyir halinde olan Ersin A., yolda yürüyen Yağmur'a çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yağmur ağır yaralanırken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Yağmur'u ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan İlker Yağmur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞENLİKKÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

İlker Yağmur'un cenazesi ikindi namazına müteakip Bakırköy Florya'daki Basınköy Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şenlikköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Taksi şoförü Ersin A. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan şoför adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Beyoğlu, Kaza, Son Dakika

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