Beyoğlu'nda Kız Kardeşini Öldüren Sanığın Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Kız Kardeşini Öldüren Sanığın Duruşması Devam Ediyor

İstanbul Beyoğlu'nda kız kardeşi Rabia Gül'ü öldüren Can Canıtez'in dördüncü duruşmasında, sanık ailevi tartışmalar nedeniyle cinayet işlediğini savundu ve tahliye talep etti.

25.11.2024 11:28
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Beyoğlu'nda, geçen sene kız kardeşi Rabia Gül'ü öldürdükten sonra üçüncü kattaki evinin balkonundan atlayan Can Canıtez'in yargılandığı davanın dördüncü duruşması İstanbul görüldü. Duruşmada savunma yapan Can Canıtez, "Daha önceki ailevi konular nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla kız kardeşimi bıçakladım ve durum ortaya çıktı. Tartışma sırasında kız kardeşim bana hakaret edip ağır sözler söyledi ve ne olduğunu bilmediğim bir cisimle bana saldırmaya çalıştı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Çağlayan Adliyesi 15. ağır ceza mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Can Canıtez, sanık avukatı, Aile Bakanlığı'nın avukatı Hatice Boz ve aile yakınları hazır bulundu.

'MUTFAKTAN ALDIĞIM BIÇAKLA BANA AĞIR SÖZLER SÖYLEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Tutuklu sanık Can Canıtez, "Olay günü kardeşimle aile evinde birlikteydik. Daha önceki ailevi konular nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Bu tartışmanın neticesinde mutfaktan aldığım bıçakla kız kardeşimi bıçakladım ve durum ortaya çıktı. Bundan sonra gelişen olayların nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Ayrıca tartışma sırasında kız kardeşim bana hakaret edip ağır sözler söyledi ve ne olduğunu bilmediğim bir cisimle bana saldırmaya çalıştı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'ANNEM VE BABAMA KÖTÜ DAVRANIYORDU'

Tutuklu sanık Can Canıtez, öldürdüğü kız kardeşi hakkında, "Annemle, babamla ben yaşardım; kız kardeşim ara ara gelirdi. Kız kardeşim annemle babama kötü davranıyordu, bizlere karşı saldırgan tavırları vardı. Kız kardeşim bakıcımızla da iyi anlaşamazdı. Diğer kardeşim yurt dışından her geldiğinde onunla da olay çıkarırdı. Bu yüzden diğer kardeşlerim de eve gelemezdi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Can Canıtez'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Can Canıtez (64), 5 Eylül 2023 tarihinde üçüncü kattaki evinin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Can Canıtez, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Can Canıtez'in evini kontrol etmek için çilingir çağırarak kapıyı açtı. İçeri giren polisler mutfakta yerde kanlar içinde bir kadın buldu. Boğazı ve boynunda çok sayıda bıçak yarası bulunan kadının öldüğü belirlendi. Ölen kadının Can Canıtez'in kız kardeşi Rebia Gül Arı olduğu belirlendi. Mahalle sakini T.E., Can Canıtez'in evinden "Ağabey yapma" şeklinde kadın çığlığı duyduklarını söyledi.

İDDİANAMEDEN

Şüphelinin, olay günü kardeşi olan maktulle aralarında çıkan tartışma neticesinde, olay yerinden elde edilen ve uzmanlık raporunda üzerinde maktule ait kan bulunduğu tespit edilen bıçakla, 39 bıçak darbesi ve 18 ayrı kesi oluşturacak şekilde kardeşini öldürmesi, daha sonra daire kapısını içeriden kilitleyerek ikametin balkon kısmından atlayıp hayati tehlike oluşturacak şekilde kendisini yaralaması şeklinde gerçekleşen olayda; şüphelinin kasten öldürme eylemini kardeşine karşı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle şüphelinin 'kardeşe karşı işlenen kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmiştir.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Kız Kardeşini Öldüren Sanığın Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika

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