Komşuların koku şikayeti sonrası açılan daireden 4,5 ton çöp çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Komşuların koku şikayeti sonrası açılan daireden 4,5 ton çöp çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Komşuların koku şikayeti sonrası açılan daireden 4,5 ton çöp çıkarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Komşuların koku şikayeti sonrası açılan daireden 4,5 ton çöp çıkarıldı
Haber Videosu

İstanbul Beyoğlu'ndaki Keçeci Piri Mahallesi'nde bir apartmandan yayılan koku nedeniyle komşular belediyeye başvurdu. Zabıta, polis ve belediye ekipleri tulum ve maskeyle girdikleri daireden 4,5 ton atık topladı. Evde tek başına yaşayan 75 yaşındaki adamın malzemeleri uzun süredir biriktirdiği tespit edildi; dairede ilaçlama ve dezenfeksiyon yapıldı.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda kötü koku şikayeti çöp evi ortaya çıkardı. Polis eşliğinde maske ve tulumlarla daireye giren belediye ekipleri evden 4,5 ton atık çöp çıkardı.

Beyoğlu, Keçeci Piri Mahallesi Başkurt Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve polis, zabıta ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gitti.

DAİREDEN 4,5 TON ATIK ÇIKARILDI

Polis eşliğinde daireye giren ekipler, dairenin içinin evsel atık ve çeşitli malzemelerle dolu olduğunu gördü. Dairede tek başına yaşayan 75 yaşındaki ev sahibi Bahattin K'nın bu malzemeleri uzun süredir evde biriktirdiği ve çevreye kötü koku yayıldığı belirlendi. Tulum giyerek ve maske takarak daireye giren belediye ekipleri yaptıkları çalışmada evden toplam 4.5 ton atık malzeme çıkararak çöpe attı.

TEMİZLİĞİN ARDINDAN İLAÇLAMA YAPILDI

Atıkların çıkarılmasının ardından dairede kötü koku ile haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA
İstanbulBeyoğluGüncelPolisYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Nazife Nazife:
    sağlıklı birey çöp ev yapmaz . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Konyalı hacı adayının acı sonu Son nefesini kameralar önünde verdi Konyalı hacı adayının acı sonu! Son nefesini kameralar önünde verdi
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda Eşinin feryatları kahretti 8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş 8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar 8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar
Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı Hapis cezasına çarptırıldı Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı! Hapis cezasına çarptırıldı
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
16:17
Fenerbahçe’de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: Yuvama döndüm
Fenerbahçe'de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: Yuvama döndüm
15:59
Yine hatipliğini konuşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TRT World Forum’da salonu ayağa kaldıran sözler
Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:36
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
15:34
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:43
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
14:06
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 16:25:05. #7.13#
SON DAKİKA: Komşuların koku şikayeti sonrası açılan daireden 4,5 ton çöp çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android