Komşuların koku şikayeti sonrası açılan daireden 4,5 ton çöp çıkarıldı

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda kötü koku şikayeti çöp evi ortaya çıkardı. Polis eşliğinde maske ve tulumlarla daireye giren belediye ekipleri evden 4,5 ton atık çöp çıkardı.

Beyoğlu, Keçeci Piri Mahallesi Başkurt Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve polis, zabıta ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gitti.

DAİREDEN 4,5 TON ATIK ÇIKARILDI

Polis eşliğinde daireye giren ekipler, dairenin içinin evsel atık ve çeşitli malzemelerle dolu olduğunu gördü. Dairede tek başına yaşayan 75 yaşındaki ev sahibi Bahattin K'nın bu malzemeleri uzun süredir evde biriktirdiği ve çevreye kötü koku yayıldığı belirlendi. Tulum giyerek ve maske takarak daireye giren belediye ekipleri yaptıkları çalışmada evden toplam 4.5 ton atık malzeme çıkararak çöpe attı.

TEMİZLİĞİN ARDINDAN İLAÇLAMA YAPILDI

Atıkların çıkarılmasının ardından dairede kötü koku ile haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.