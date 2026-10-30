Beyoğlu'nda komşuların koku ihbarı: Daireden 4 ton çöp ve eşya taşındı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda komşuların koku ihbarı: Daireden 4 ton çöp ve eşya taşındı

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Beyoğlu\'nda komşuların koku ihbarı: Daireden 4 ton çöp ve eşya taşındı
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Beyoğlu\'nda komşuların koku ihbarı: Daireden 4 ton çöp ve eşya taşındı
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Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'ta oturan mahalle sakinleri, bir daireden gelen kötü kokular nedeniyle belediyeye başvurdu. Polis, zabıta ve belediye ekiplerinin girdiği evde, sahibi Hüseyin E.'nin uzun süredir biriktirdiği çöp ve malzemeler bulundu. Daireden toplam 4 ton atık taşınırken, ev ve bahçe haşereye karşı ilaçlandı.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL – BEYOĞLU'nda kötü koku şikayeti üzerine polis eşliğinde girilen daireden 4 ton atık malzeme çıkarıldı. Temizlik çalışmalarının ardından daire ve bahçede ilaçlama ve dezenfeksiyon yapıldı.

Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'ta bulunan bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, zabıta, Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

POLİS EŞLİĞİNDE EVE GİRİLDİ

Polis eşliğinde daireye giren ekipler, evin çöp ve çeşitli malzemelerle dolu olduğunu gördü. Ev sahibi Hüseyin E.'nin bu malzemeleri uzun süredir evde biriktirdiği ve çevreye kötü koku yayıldığı belirlendi.

EVDEN 4 TON ATIK ÇIKARILDI

Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmada evden toplam 4 ton atık malzeme çıkarıldı. Atıkların çıkarılmasının ardından dairede ve bahçede kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Kaynak: DHA
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