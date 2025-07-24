Beyoğlu\'nda Patlama: Hasar Var

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta yer alan 3 katlı binanın zemin katındaki büfede gece saatlerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

PATLAMADA BİNA ÇÖKTÜ

Patlamanın ardından binanın büyük kısmında çökme meydana gelirken olay anında iş yerinde ve binada kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçti. Patlamanın şiddetiyle çevredeki bina ve araçlarda da hasar oluştu.

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Patlamanın yarattığı hasarın izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Çöken binanın moloz yığınları sokağı kaplarken belediye ekipleri kontrollü olarak enkazı kaldırmaya başladı.