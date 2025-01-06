Beyoğlu\'nda Uyuşturucu Operasyonu: 26 Kilogram Marihuana ve Kokain Ele Geçirildi

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BEYOĞLU Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelenip durdurduğu bir kişinin üzerinde 3 kilogram marihuana ele geçirdi. Şüphelinin evinde de arama yapan polis ekipleri, 26 kilogram 670 gram marihuana ve kokain buldu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon lira olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 Ocak Cumartesi günü Kamer Hatun Mahallesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında toplam 3 kilogram marihuana ele geçirildi. Şüpheli M.Ş.A. (53) gözaltına alındı. Çalışmalarına devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Bostan Mahallesi'ndeki evinde de arama yaptı.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON LİRA

Evde yapılan aramalarda, 22 kilogram marihuana, 4 kilo 670 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet paketleme makinesi ele geçirildi. Ele geçilirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon lira olduğu öğrenildi. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri tamamlanan M.Ş.A. çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.