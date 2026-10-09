Camideki hırsızlıkta inanılmaz takip! 620 dakika, 24 kamera - Son Dakika
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Camideki hırsızlıkta inanılmaz takip! 620 dakika, 24 kamera

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İstanbul Beyoğlu'nda bir camide, içinde 5 bin euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyali bulunan çantadan döviz çalındı. Hırsızlık ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri, 24 iş yerinin toplam 620 dakikalık güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelinin izini buldu. Esenler'deki evinde yakalanan 41 yaşındaki şüpheli tutuklanırken, evde ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi.

Camide döviz hırsızlığı yapan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Beyoğlu'nda yaşanan olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi Esenler'de gözaltına aldı.

CAMİDEKİ ÇANTADAN SERVET DEĞERİNDE DÖVİZ ÇALDI

Olay, 4 Ekim'de İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Camiye gelen bir kişinin çantasında bulunan 5 bin euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyali çalındı. Çantasındaki paraların kaybolduğunu fark eden kişinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin kimliğini belirlemek ve kaçış güzergahını tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Camideki hırsızlıkta inanılmaz takip! 620 dakika, 24 kamera

24 İŞ YERİNİN 620 DAKİKALIK GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Polis ekipleri, şüphelinin izini bulabilmek için bölgede bulunan 24 farklı iş yerinin toplam 620 dakikalık kamera kaydını mercek altına aldı. Görüntülerin incelenmesi sonucunda hırsızlık şüphelisinin 41 yaşındaki E.Ş. olduğu belirlendi. Şüphelinin izini süren ekipler, Esenler'deki adresini tespit etti. Belirlenen eve düzenlenen operasyonla E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında evde bulunan bir kadın da polis ekiplerince gözaltına alındı.

EVİNDEN PARA VE RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI

Şüphelinin Esenler'deki evinde yapılan aramada dikkat çeken malzemeler ele geçirildi. Polis ekipleri evde 2 bin euro, 190 Suudi riyali, 14 bin 200 lira, 2 cep telefonu, akıllı saat, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek buldu. Ele geçirilen ruhsatsız tabancanın Y.B. isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine evde bulunan Y.B. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Camideki hırsızlıkta inanılmaz takip! 620 dakika, 24 kamera

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ş. ve Y.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ruhsatsız tabancanın sahibi olduğu belirlenen Y.B. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

CAMİDEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin camide gerçekleştirdiği hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin camideki hareketleri ve olayın ardından sokakta yürüdüğü anlar yer aldı. Polis ekipleri de bu görüntülerden yararlanarak şüphelinin kimliğine ve adresine ulaştı.

Camideki hırsızlıkta inanılmaz takip! 620 dakika, 24 kamera
Kaynak: DHA
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