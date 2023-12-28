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Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Türkiye 5. Kooperatifler Fuarı'na katıldı - Son Dakika
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Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Türkiye 5. Kooperatifler Fuarı'na katıldı

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye 5. Kooperatifler Fuarı'nda yer aldı. Merkez Müdürü İdris Göbütoğlu, fuarın ilgi gördüğünü ve tiftik yün ipinden dokuma çalışmalarını sergilediklerini belirtti. Standı ziyaret eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber de tezgahları inceledi.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Türkiye 5. Kooperatifler Fuarı\'na katıldı
28.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:15
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Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nin, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye 5. Kooperatifler Fuarı'na katıldığı bildirildi.

Merkez Müdürü İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada, 26-29 Aralık tarihlerinde organize edilen fuarda yer aldıklarını söyledi.

Fuarda, stantlarının ilgi gördüğünü anlatan Göbütoğlu, "Fuar alanındaki tezgahlarımızda, Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğümüz tiftik yün ipinden (mohir) dokuması yapıyoruz." dedi.

Göbütoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fuarda tezgahlarıyla el dokumalarını gösterme ve teşhir etme imkanı bulduklarını, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in beraberindekilerle standı ziyaret ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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