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Beypazarı Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında şehitler için dua edildi - Son Dakika
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Beypazarı Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında şehitler için dua edildi

Beypazarı Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için dua edildi. Üreğil Mahallesi'ndeki camide toplanan cemaat, müftülük görevlileri tarafından okunan Kur'an'ı dinledi ve şehitler ile Filistin halkı için dua etti. Programa katılan İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, cemaate teşekkür etti.

Beypazarı Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında şehitler için dua edildi
14.01.2024 - 13:25,
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Beypazarı Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü ile yürütülen sabah namazı buluşmasında Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için dua edildi.

Üreğil Mahallesi'ndeki camide sabah namazı için buluşan cemaat, müftülük görevlileri tarafından okunan Kur'an'ı dinledi. Şehitler olan Mehmetçik, ve İsrail'in saldırılarında yaşam mücadelesi veren Filistin halkı için dua edildi.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler'in de katıldığı programda, il vaizi ve eski müftü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, vaaz verdi.

İnciler de sabah namazı buluşmasına katılan cemaate teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Beypazarı Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında şehitler için dua edildi - Son Dakika


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