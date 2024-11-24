Beypazarı\'nda Öğretmenler Günü Kutlandı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İlk tören 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu'nun öğretmenlerle birlikte çelenk koymasıyla başladı.

Daha sonra bir öğretmenin adının yaşatıldığı belediyenin Mustafa Cankara Kongre Merkezi'ndeki törene Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanvekili Sezai Tolunay, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Burada, Milli Eğitim Bakanı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı okundu.

Mesleğe yeni başlayan 14 öğretmen sahnede meslek yemi etti.

Ardından kutlama etkinliği, çeşitli gösterilerle sürdü.