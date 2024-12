Beyt Hanun'da Soykırım Sürüyor

Güncel

İsrail ordusu, iki ayı aşkın süredir sürdürdüğü soykırım ve etnik temizlik savaşı kapsamında Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasını hava ve topçu bombardımanıyla yıkmaya ve sakinlerini yerinden etmeye devam ediyor.

Beyt Hanun halkı, İsrail'in kasabadaki yaşama uygun son alanları da yok ederek buraları sakinlerinden arındırma ve yerle bir etme çabası içinde olduğunu belirtiyor.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu son iki günde sokaklara ve sivillerin evlerine top mermileriyle saldırmanın yanı sıra "yangın kuşakları" olarak bilinen bir dizi şiddetli ve yoğun hava saldırısı düzenledi.

Bu saldırılar, özellikle ordunun kuşatmayı sıkılaştırması, insani ve tıbbi yardım girişini engellemesi sonucu yaşadıkları zorlu yaşam koşulları nedeniyle birçok aileyi Gazze şehrine zorla göç etmeye zorladı.

Görgü tanıklarının açıklamasına göre, İsrail'in hava saldırıları sonucunda Beyt Hanun Garajı bölgesi ve kasabadaki "Şebat" ve "Gazze" Caddeleri tamamen yıkılırken, İsrail ordusu, daha önce şehrin farklı yerlerinden yerinden edilmiş en az 300 ailenin bulunduğu son barınma merkezinin çevresine de saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail ordusu, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "bölgede teröristlerin ve terörist yapıların varlığına ilişkin istihbarat bilgilerinin alındığını" iddia ederek, Beyt Hanun kasabasının batısında kara harekatı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada ise ordu güçlerinin "bölgede bir dizi sabotajcı ve terör tesisinin varlığına ilişkin önceden elde edilen istihbarat bilgileri ışığında Beyt Hanun bölgesindeki terörist hedeflere karşı gece operasyonlarına başladığı" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçleri bölgeye girmeden önce savaş uçaklarının, topçu ateşiyle işbirliği yaparak, aralarında terörist oldukları öne sürülen insanların toplanma noktaları ve Hamas'ın tesislerinin de bulunduğu bölgedeki çok sayıda hedefe saldırdığı dile getirildi.

Filistinliler, "sağcı İsraillilerin Gazze Şeridi'nin yeniden işgal edilmesi, oraya yerleşilmesi ve Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki çağrıların gölgesinde" İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyini işgal edip bölge sakinlerini yerinden ettikten sonra burayı tampon bölge haline getirmek istediğini belirtiyor.

Ağır bombardıman

Halen Beyt Hanun'da bulunan Filistinli Mahmud el-Masri, İsrail'in son iki günde kenti yoğun bir şekilde bombaladığını bunun saldırıların başlangıcından bu yana "en ağır" olduğunu söyledi.

İsrail askerlerinin her an kente yönelik kara saldırısı başlatabileceğini dile getiren Masri, şunları aktardı:

"İsrail işgal ordusundan, halkın ve yerinden edilmiş kişilerin yoğunlaştığı yerlere her an birçok eksenden yoğun bir kara saldırısı bekliyoruz. Yüzlerce Filistinli hala Beyt Hanun kentinde kararlı bir şekilde ayrılmayı reddediyor. Ancak; İsrail ordusu bu kararlılığı kendisine yönelik bir meydan okuma olarak görüyor ve onları her türlü şekilde zorla yerinden etme yoluna gitmesinden endişe ediliyor."

Masri, Beyt Hanun'da olan halkın kuzey kesimindeki diğer bölgeler gibi saldırıların başından bu yana, şiddetli yiyecek ve içecek kıtlığı ve onlara hizmet edecek herhangi bir tıbbi hizmet veya hastanenin bulunmaması nedeniyle çok zor ve hayal bile edilemeyecek koşullarda yaşadıklarını vurguladı.

Beyt Hanun'un maruz kaldığı durumu "açık soykırım" olarak nitelendiren Masri, Beyt Hanun'daki ve diğer kuzey kentlerinde yaklaşık üç aydır etnik temizliğe maruz kaldığını ve geride kalanları kurtarmak için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Zorla yerinden edilme

Masri, Beyt Hanun kentindeki bazı ailelerin zorlu koşullar ve aşırı soğuk altında kenti terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Masri, bunların bir kısmının ise yaralı olduğunu ve yaya bir şekilde uzun mesafeler gitmek zorunda kaldığını aktardı.

Beyt Hanun'dan zorla yerinden edilen Tolan ailesi, çeşitli yaralanmalardan mustarip anne ve babalarıyla zorlu bir yolculuğun ardından büyük çilelerle Gazze kentine ulaştı.

Aileden İsra Tolan, "İşgal ordusu elbette Beyt Hanun kentini boşaltmaya çalışıyor ve burayı terk etmeyenlerin kaçınılmaz olarak öleceğine dair mesajlar gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut koşullar altında Beyt Hanun'da yaşamın imkansız olduğunu dile getiren Tolan, "Bunca zaman boyunca gösterdiğimiz kararlılık neticesinde hayatta kalmamız ancak bir mucize olarak değerlendirilir." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlileri tehdit ederek, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generallerin planı" Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.