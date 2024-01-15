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Beytüllahim Belediye Başkanı Güney Afrika'ya teşekkür etti

Beytüllahim Belediye Başkanı Anton Salma, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhinde açtığı soykırım davası için teşekkür etti. Salma, Güney Afrika'nın Filistin halkının acılarını dünya gündemine taşıdığını ve belediye binası önüne Güney Afrika bayrağı asıldığını belirtti. Beytüllahim Belediyesi, Filistin davasını desteklemek amacıyla Güney Afrika bayrağını göndere çekmişti.

Beytüllahim Belediye Başkanı Güney Afrika\'ya teşekkür etti
15.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 17:50
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Beytüllahim Belediye Başkanı Anton Salma, Filistin halkının acılarını dünya gündemine taşıyan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek için belediye binası önüne Güney Afrika Cumhuriyeti bayrağı asıldığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Beytüllahim'in Belediye Başkanı Salma, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde "soykırım" davası açmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Salma, "Güney Afrika, Filistinlilerin acılarını UAD'ye taşıdı ve konuyu masaya yatırdı. (Güney Afrika bayrağını göndere çekmek) Filistin dosyasını ve halkımızın acılarını mahkemenin gündemine taşıyan Güney Afrika'ya teşekkür ve takdir mesajımızdır." ifadelerini kullandı.

Beytüllahim'in dünyanın çeşitli ülkeleriyle yakın ilişkileri olduğuna işaret eden Salma, "Filistin halkı, haklarını destekleyen ve acılarını gündeme getirmeye, siyasi eylem ve kararlarla kendilerine uygulanan adaletsizliği azaltmaya çalışan herkesin çabasını takdir ediyor, değer veriyor." diye konuştu.

Beytüllahim Belediyesi, 12 Ocak Cuma günü "Filistin davasını destekleyen konumundan dolayı şükran ve takdir ifadesi olarak göndere Güney Afrika bayrağı çekildiğini" duyurmuştu.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.

Bu kararlar arasında, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başladı.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

Kaynak: AA
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