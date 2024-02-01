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Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı.

01.02.2024 14:20  Güncelleme: 14:36
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Diyarbakır'da "Ramazan Hoca" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Ramazan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesinde işletmeye başladığı çay ocağında dün öğle saatlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pişkin'in katil zanlısı E.B.'nin yakalandığı duyurdu.

RAMAZAN HOCA İŞLETTİĞİ ÇAY OCAĞINDA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi. Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

BAKAN YERLİKAYA: KATİL ZANLISI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyetin saatler süren çalışmalarının ardından Ramazan Pişkin'in katil zanlısı olan E.B.'nin yakalandığını duyurdu.

Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüleri paylaşarak "Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.

Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı
Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca\'nın katil zanlısı yakalandı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa bağcı: Kısasa hayat vardır... 20 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: bu nasıl bir dünya, adam dün öldürüldü, katili bugün yakalandı, Sinan Ateş Ankara'nın göbeğinde öldürüldü, bir yıldır katili bulun (a) madı ?? 8 9 Yanıtla
  • mert çelik: idam hala yok,vatandaşlar ölmeye devam edıyor 11 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Katilin yakalanması iyi ama yaptıran kişiler veya kişi arkasında kimler var ona bakmak lazım 3 0 Yanıtla

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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