1) BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN GÜLİZAR'IN HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ KAMERADA

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çalıştığı lokantada, mesai arkadaşı Remzi Kayaalp tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülizar Yıldız'ın (29), bir otomobille hastaneye götürüldüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 22 Haziran'da Silopi ilçesinde İpek Yolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde çalışan Remzi Kayaalp tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'ne kurtarılamadı. Gülizar Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Şehitharunboy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Remzi Kayaalp tutuklanırken, Gülizar'dan geriye ise bir düğünde çekildiği görüntüleri kaldı. Gülizar Yıldız'ın bıçaklandığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; lokantanın mutfak bölümüne gelen Gülizar'ın yanına hızla giden Remzi Kayaalp'in birden genç kadını bıçakladığı, daha sonra çalışanların müdahalesi yer aldı.

OLAY GÜNÜNE AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay gününe ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, olayın meydana geldiği mutfak kısmından gelen sesleri duyan müşterinin müdahale etmek için koştuğu, bazılarının panik yaşadığı, iş yeri çalışanları ve müşterilerin de Gülizar'ı kucaklayarak lokantanın önündeki bir otomobile bindirip, hastaneye götürdüğü anlar yer aldı.