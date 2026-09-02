Bıçaklı saldırıya uğrayan esnaf Sağlam, saldırganın tedavi edilmesini istedi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde esnaf Edip Sağlam (60), iş yerini kapatıp evine gitmek üzere motosikletine bindiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Polisin takibiyle yakalanan zihinsel engelli şüpheli, 'oyun bitti' diyerek teslim oldu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Edip Sağlam, daha önce de 2 kişiyi benzer şekilde yaralayan saldırganın tedavi edilmesini istedi.

Olay, 30 Ağustos saat 19.00 sıralarında Eski Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek büfesi işleten Edip Sağlam, iş yerini kapattıktan sonra evine gitmek için motosikletine bindi. Bu sırada yanına yaklaşan kişi bıçakla saldırdı. Arkasından yaklaşan kişinin ardı ardına bıçak darbelerine maruz kalan Edip Sağlam, kurtulmak için karşılık verdi. Kaçmaya başlayan saldırganı bir süre koşarak takip eden Edip Sağlam, ardından yere yığıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Edip Sağlam, götürüldüğü Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, saldırganı takip sonucu ilçe çıkışındaki Kule kavşağında yakaladı. Şüphelinin yüzde 40 zihinsel engelli İ.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan İ.Y., tedavisi için Adana'daki bir merkeze teslim edildi.

'ELİNDE KASAP BIÇAĞI OLDUĞU FARK ETTİM'

Hastanedeki tedavisinin ardından evinde dinlenen Edip Sağlam, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Pazar günüydü. İş yerimi kapattım. Motora bindim. Tam o sırada bir telefon görüşmesi yaptım. Bir baktım ki arkadan birisi beni dürttü. Ben zannettim ki yumruk vuruyor. Biraz küfürlü konuşuyordu. Yüzümü çevirip baktığımda elinde kasap bıçağını fark ettim. Bana saldırıyordu. Karşılık vermeye çalıştım. Bir yere kadar peşinden kovaladım. Ondan sonra kan kaybından yere düştüm. Komşular ambulans çağırdı. Belime ve kalçama 8 dikiş atıldı."

'BİRİSİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİR'

Olaydan sonra saldırganın babasının evine ziyarete geldiğini söyleyen Edip Sağlam, "Bana, 'Oğlum zihinsel engelli. Kaç defa içeri attılar. Yine geri bırakmışlar. Senden özür diliyorum. Seninle beraber daha kaç kişiyi vurdu' dedi. 'Ben ilk kişi değil miyim' dedim. 'Hayır, sen üçüncü kişisin' dedi. Elazığ'da birine saldırmış, adam 2 ay hastanede yatmış. Ondan sonra Kumluca'da berbere saldırmış. Bana, 'Ben baş edemiyorum. Bunu alın götürün tıkın içeri bir daha da bırakmayın. Her seferine bırakıyorsunuz. Gidip bir mazlumu bıçaklıyor. Ben senden çok özür diliyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Devlet yetkililerinden alıp bir daha geri bırakmamalarını istiyorum. Benim de can güvenliğim yok aynı evde birlikte uyuyamıyorum' dedi. Babası bu ifadeleri kullandı. Çekip gitti. Bunu neden bırakıyorlar? Gidip biraz yatacak. Tedavi olacak. Dışarı çıkacak. Birisini yine bıçaklayacak mı? Artık yeter. Alsınlar bunu ya çok iyi bir tedavi yapsınlar. Uzun süre içeride kalsın. Bunu 20 gün sonra saldıklarında yine birisini bıçakladığında kimin vicdanı sızlayacak? Bunun sorumlusu kim olacak? Birisinin ölmesi mi gerekir? Biraz daha üste vursaydı ölecekmişim. Doktorlar öyle diyor" diye konuştu.

'OYUN BİTTİ DEYİP, TESLİM OLDU'

Edip Sağlam'ın oğlu Ömer Faruk Sağlam (27) da "Olaydan sonra polise haber verdik. Polisler Kule'ye doğru kaçtığını tespit etti. Sonra da Kule'de önünü kesip yakaladılar. Polislere de aynı şekilde direndi. Polis uzun süre sonra etkisiz hale getirdi. Saldırgan sonra bıçağı yere koydu. 'Oyun bitti' deyip, teslim oldu. Böyle kötü bir olay yaşadık" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edip Sağlam'ın iş yeri önünde motosiklette beklediği sırada şüphelinin yanına yaklaşıp bıçaklaması, ardından yaşanan kovalama anları yer aldı.