Biden, BM'de Orta Doğu Tansiyonuna Dikkat Çekecek - Son Dakika
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Biden, BM'de Orta Doğu Tansiyonuna Dikkat Çekecek

Biden, BM Genel Kurulu'nda Orta Doğu'daki gerginlik ve insani krizler üzerine konuşacak.

24.09.2024 12:53
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları kapsamında ana gündem olarak Orta Doğu'da giderek artan tansiyona ve çatışmaların sonlandırılması çabalarına dikkat çekeceği bildirildi.

ABD Başkanı Biden'ın BM Genel Kurul gündemini telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde değerlendiren üst düzey bir Amerikalı yetkili, Biden'ın gündeminin bu hafta dış politika başlıklarıyla dolu olacağını belirtti.

New York'ta BM Genel Kuruluna bugün hitap edecek olan Biden'ın konuşmasında başta Gazze'deki insani kriz ve İsrail ile Hizbullah arasında artan tansiyon olmak üzere Orta Doğu'ya geniş yer ayırması bekleniyor.

ABD'li yetkili, "Biden ile onun kıdemli yetkilileri, (BM toplantılarında) bu krizin çeşitli boyutlarını ele alacaklar ve durumun istikrara kavuşması için gereken şeyleri değerlendirecekler. Başkan Biden özellikle içinden geçtiğimiz bu çok zor senede Orta Doğu'da yaşananları değerlendirecek." dedi.

İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla eleştiri toplayan Biden yönetiminin Gazze'de ateşkes için çalışmaya devam ettiğini kaydeden yetkili, Gazze'de sağlanacak bir ateşkesin İsrail-Hizbullah gerginliğinin azaltılmasına da yardımcı olacağını belirtti.

Gazze'deki olası ateşkes sürecine ilişkin son durumu da değerlendiren yetkili, ateşkesin sağlanması halinde esirlerin evlerine dönebileceğini, Gazze'ye yeterli düzeyde acil insani yardımın ulaştırılacağını ve kalıcı ateşkes için bir zemin oluşabileceğini dile getirdi.

Üst düzey yetkili, İsrail ile Hizbullah arasındaki "tehlikeli durumun" hassas olduğunu, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve "çatışmaların yayılmaması" için çaba gösterdiklerini vurguladı.

ABD'li yetkili, "Başkan Biden, konuşmasında Gazze, Ukrayna ve Sudan'daki acımasız savaşları sona erdirmek ve buralara insani yardımları sağlamak için sistemlerimizi güçlendirme ihtiyacımıza dikkati çekecek." dedi.

ABD Başkanı Biden'ın, başkan olarak yapacağı son BM Genel Kurul hitabında Gazze'deki kriz, Rusya-Ukrayna savaşı, Sudan'daki son durum ve Çin'le rekabet gibi ana başlıklara temas etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden, BM'de Orta Doğu Tansiyonuna Dikkat Çekecek - Son Dakika

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