Biden\'den UCM\'ye Sert Tepki

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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) düm İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma eski Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri vermesini "rezalet" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, "UCM'nin İsrailli liderlere karşı tutuklama kararı çıkarması bir rezalettir. Bir kez daha netleşmek istiyorum: UCM ne ima ederse etsin, İsrail ile Hamas arasında hiçbir eşdeğerlik yoktur" dedi. Biden, ABD'nin "Her zaman İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı İsrail'in yanında duracağını" söyledi.

UCM, Filistin topraklarında "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlemeleri" nedeniyle dün Netanyahu ile Gallant için tutuklama emirleri çıkarmıştı. Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın özellikle Gazze'deki sivil nüfusu açlıkla cezalandırmak için yiyecek, su, ilaç ve yakıt gibi hayati malzemelere erişimi kasıtlı olarak engellediklerinin altını çizmişti.