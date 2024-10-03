Biden: Liman İşçileri Grevinde İlerleme Var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden: Liman İşçileri Grevinde İlerleme Var

Biden, liman işçileri grevinde ilerleme kaydedildiğini söyledi, ancak anlaşma hala sağlanmadı.

03.10.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin grevinde ilerleme kaydedildiğini düşündüğünü söyledi.

Biden, Florida ve Georgia eyaletlerine yapacağı ziyaretler için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin grevine dair soruyu yanıtlayan Biden, "Bu konuda ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Biden, ne kadar ilerleme kaydedildiğinin de yakında öğrenileceğini ifade etti.

ABD'nin doğu yakasındaki limanlarda çalışan işçilerin grevi

ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden Uluslararası Liman İşçileri Sendikası (ILA) ile işverenleri temsil eden Birleşik Devletler Denizcilik İttifakı (USMX) arasındaki yeni sözleşme müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı.

İşçiler, 6 yıllık dönemde yüzde 77 oranında ücret artışı talep ederken, Biden yönetimi yetkililerinin anlaşmazlığı çözmeleri için baskı yaptığı işverenler ise bu oranı yüzde 50'de tutmuştu.

Sendika üyesi işçiler, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle greve başlamıştı.

Sendikanın 1977'den bu yana ilk kez başlattığı ve Maine'den Texas'a onlarca eyalette 36 limana yansıyan grev, sevkiyatları olumsuz etkilemişti.

Başkan Biden, ekibine, her iki tarafa da masada olmaları, iyi niyetle, adil ve hızlı şekilde müzakere etmeleri gerektiği mesajını doğrudan iletmeleri talimatını vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Joe Biden, Politika, Sendika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden: Liman İşçileri Grevinde İlerleme Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
09:52 Kentucky’de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü Kentucky'de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü
09:40 Brezilya’da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti
09:23 Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 19:57:39. #1.13#
SON DAKİKA: Biden: Liman İşçileri Grevinde İlerleme Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement