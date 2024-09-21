Biden ve Albanese İşbirliğini Vurguladı

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ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ekonomi, savunma ve güvenlik gibi konularda işbirliğini devam ettireceklerini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde bir araya gelen Amerikalı ve Avustralyalı liderler, ikili işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Güvenli, istikrarlı, özgür Asya-Pasifik Bölgesi'nin oluşturulmasını teşvik etme yönündeki ortaklığın önemine dikkati çeken liderler, Avustralya, İngiltere ve ABD arasındaki "nükleer denizaltı ittifakı" AUKUS'un bu ortaklıklardan biri olduğunu dile getirdi.

Liderler, ekonomi, savunma, güvenlik, iklim ve temiz enerji alanlarında işbirliğine devam edileceği mesajını verdi.

Biden ve Albanese, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın korunması, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve Gazze'de ateşkesin sağlanması konularını değerlendirdi ve Gazze'de ateşkesi desteklediklerini yineledi.

Biden, Avustralya'nın Çin'in Pasifik Bölgesi'ndeki yükselişine karşı oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'na (QUAD) katkılarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.