Biga Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Biga Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Biga Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalışan tüm personele 2023 temmuz ayında yapılan yüzde 80 ek zammın üzerine, 2024 ocak ayı protokolüne göre sosyal haklarına yüzde 50, yevmiyelerine yüzde 50 zam ile birlikte en düşük işçi maaşı 30 bin 450 lira olarak belirlendi.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, emeğin en yüce değer olduğunu söyledi.
İlçede uzun yıllardır alın teri dökerek canla başla hizmet eden personellerinin her şeyin en iyi ve en güzelini hak ettiklerini belirten Erdoğan, "Yapmış olduğunuz tüm çalışmalardan, işinize vermiş olduğunuz önemden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 'Bizim personelimiz mutlu olursa Bigalı hemşerilerimiz mutlu olur' diyerek yeni sözleşmemiz değerli personelimize hayırlı olsun." dedi.
Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz ise sözleşmenin imzalanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Törene belediye yöneticileri, sendika temsilcileri ve çalışanlar katıldı.
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