Biga\'da Öğrencilerden Trafik Bilgilendirmesi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencileri, okul önündeki yaya geçidinde sürücülere yönelik trafik kuralları konusunda bilgilendirme çalışması yaptı.
Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık trafik ekiplerinin de eşlik ettiği öğrenciler, yaya geçidinde sürücüleri durdurdu.
Öğrenciler, yayalara yol verilmesi, emniyet kemeri ve kask kullanımı ile trafik ışıkları konularında uyarılarda bulundu.
Trafik güvenliğinin artırılmasının amaçlandığı çalışma kapsamında sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
