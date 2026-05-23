Biga'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

23.05.2026 13:36
Biga'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Bilal Aydın hayatını kaybetti, şüpheliler yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, A.T. ve babası M.T. tarafından yaralanan Bilal Aydın (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; husumetli olan A.T. ve babası M.T., Bilal Aydın ile konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.T. ve babası M.T., yanlarında bulunan silah ve bıçakla Aydın'ı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler A.T. ile babası M.T., gözaltına alındı.

Öte yandan, olayın ardından baba ve oğulun bölgeden uzaklaştığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 13:36:47. #7.13#
