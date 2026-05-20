Bilal Erdoğan: BM\'de adil temsil şart

20.05.2026 01:23
Necmeddin Bilal Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistemin işlemediğini belirterek, kıtaların ve toplumların daha dengeli temsil edildiği bir BM yapısını savunduklarını söyledi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası sistemin işlemediğini belirterek, kıtaların ve toplumların daha dengeli temsil edildiği bir Birleşmiş Milletler (BM) yapısını savunduklarını dile getirdi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ev sahipliğinde Fransa'nın Lyon kentinde "Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi eski futbolcu Mesut Özil, UID Genel Başkanı Kenan Aslan, UID Lyon Bölge Başkanı Veli Doğansoy ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Çelebican, Fransa'da bugün belediyelerde görev yapan Türklerin de olduğunu belirterek, "Bu tablo hepimiz için bir gurur kaynağıdır." dedi.

Çelebican, Fransa'daki Türk toplumunun göç hikayesinin artık 60 yılı aşmış olduğunu kaydederek, buradaki Türk toplumunun gücünü koruyabilmesi için diline, kültürüne ve dini değerlerine sahip çıkmasının son derece büyük önem taşıdığını vurguladı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan kural temelli uluslararası sistemin ve o sistemi ayakta tutmak için kurulan kurumların işlemediğini, tamamen hiçbir yaraya merhem olamayan bir duruma geldiğini görüyoruz." dedi.

Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı, Gazze'deki soykırımı, ABD-İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan süreci anımsatarak, çocukların katledilmesini durduramayan uluslararası bir sistemin var olduğuna dikkati çekti.

Batı'nın Türkiye'yi devamlı itham eden bazı girişimlerini sürdürdüğüne işaret eden Erdoğan, Batı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan sorununun, onun Türk milletinin hukukunu korumasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Batı bizleri bir komşu, bir partner, tarihten gelen bir yol arkadaşı olarak görmek yerine, bizleri maalesef sadece inancımızdan, sadece kültürümüzden dolayı bir öteki olarak görmeyi tercih ediyor. Kendisine benzediğimiz ölçüde kabul edeceğini, kendisi gibi olmadığımız takdirde bizi kabul etmeyeceğini bize her an hissettirmeye devam ediyor."

Avrupa'da yükselen Müslüman düşmanlığına dikkati çeken Erdoğan, "Aslında Avrupa'daki 25 milyonun üzerindeki Müslüman nüfus, 5 milyonun üzerindeki Türk nüfus sadece burada huzur içerisinde yaşamak istiyor. Kendi kültürünü yaşatarak, inancını yaşayarak burada bulunmak, var olmak istiyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Avrupa'daki Türklerin yaşadıkları ülkelerin ekonomisinden sosyal hayatına güçlü katkıda bulunmak ve Türkiye ile de güçlü ilişkilerini korumak istediklerini dile getirerek, "Elbette ki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde karşılığını bulan, Batı'nın insanlığa vadettiği o gelişmişlik dediği, o medeniyet dediği kuralların kendileri için işletilip Müslümanlar için veya Türkler için işletilmediği zaman buna da itiraz etmemiz, bunu da seslendirmemiz gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, haklının hukukunun işlediği bir dünya hayal ettiklerini söyleyerek, "Türkiye'nin dünyadaki mücadelesi işte bir adalet, bir hakkaniyet mücadelesidir." dedi.

Bilal Erdoğan, sadece 5 ülkenin kararlarıyla yönetilen bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) değil, kıtaların ve toplumların daha dengeli temsil edildiği bir BM yapısını savunduklarını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın yeni bir komşusu olmadığına dikkati çekerek, "Biz Avrupa'nın 500 yıllık, 600 yıllık aktörüyüz, oyuncusuyuz, parçasıyız. Bunu kimse reddedemez, inkar edemez. Batılı dostlarımıza, Batılı komşularımıza bunu hatırlatmaya devam edeceğiz: Türkiye'nin Avrupa için yapıcı bir oyuncu olduğunu, destek verebilecek bir aktör olduğunu, Avrupa'nın huzuruna, geleceğine katkı sağlayacak, güç katacak bir ülke olduğunu Avrupalı karar vericilere anlatmak durumundayız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, bunun için Avrupa'nın karar verme halklarında burada yaşayan Türk ve Müslüman diasporaların da var olması gerektiğini vurguladı.

"Adaletin sınandığı bir sürece doğru hızla ilerliyoruz"

Sırakaya da sözlerine Fransa'da yaşayan Türklere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileterek başladı.

Yurt dışı Türklerinin, yaşadıkları ülkeleri imar ve inşa ederken aynı zamanda bu ülkeler ile Türkiye arasında köprüler oluşturduğunu dile getiren Sırakaya, Avrupa'da yaşayan Türklerin artık burada toplam gayrisafi milli hasılaya 50 milyar doların üzerinde katkı sunar hale geldiğini kaydetti.

"Bugün dünyada insanlığın, merhametin ve adaletin sınandığı bir sürece doğru hızla ilerliyoruz." diyen Sırakaya, 2 milyardan fazla insanın bugün açlık sorunuyla karşı karşıya kalabileceği bir sürecin yaşandığına dikkati çekti.

Özil de konuşmasında "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi önümüzdeki yüzyıl bizim yüzyılımız olur. Ona da ulaşmamız için çok mücadele etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

UID Genel Başkanı Aslan, "Bugün Fransa'daki Türk toplumu, geçici bir topluluk olmanın çok ötesinde; en küçük şehirlerde, kasabalarda, farklı bölgelerde emeğiyle, üretimiyle, ahlakıyla ve duruşuyla kalıcı hale gelmiş güçlü bir toplum haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

UID Lyon Bölge Başkanı Doğansoy da "Bizler Anadolu'nun köklü medeniyet mirasını Avrupa'ya taşıyan bir neslin temsilcileriyiz." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
