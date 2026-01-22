Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif

Haberin Videosunu İzleyin
Bilal Erdoğan\'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
22.01.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bilal Erdoğan\'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Erdoğan, "Genç muhalif olmayı sever, genç için muhalif olmak havalıdır. Hep birlikte dünyanın bozuk düzenine muhalif olmayı gençlerimize öğretemez miyiz? Gençliğe diyeceğiz ki muhalif mi olacaksın? Tayyip Erdoğan da muhalif. Dünyadaki bozuk düzene muhalif." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan'ın açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri damga vurdu.

BİLAL ERDOĞAN: MUHALİF OLMAK HAVALIDIR

Gençlerin muhalif olmayı sevdiğini söyleyen Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da muhalif olduğunu söyledi. Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Genç, muhalif olmayı sever. Muhalif olmak havalıdır. İktidara da muhalif olmak istiyor onu da anlıyorum

"TAYYİP ERDOĞAN DA MUHALİF"

Ama dünyadaki kokuşmuş düzene muhalif bir iktidar varsa, Türkiye'de hep birlikte o dünyanın bozuk düzenine muhalif olmayı gençlerimize öğretemez miyiz?

Onun için gençliğe diyeceğiz ki muhalif mi olacaksın? Tayyip Erdoğan da muhalif. Dünyadaki bozuk düzene muhalif."

Bilal Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif - Son Dakika

Kağıthane’deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu ''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Trump, Toyota CEO’su ile yaşadığı diyaloğu anlattı Trump, Toyota CEO'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı
Diego Simeone’den Galatasaray’ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf
Nereye kadar gidecek böyle Galatasaray’ı üzen seri Nereye kadar gidecek böyle? Galatasaray'ı üzen seri
Dev rakam Braga’ya transfer olan Demir Ege Tıknaz’ın serbest kalma bedeli belli oldu Dev rakam! Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz'ın serbest kalma bedeli belli oldu
CHP lideri Özel’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a emekli aylığı tepkisi: Millet senden zam değil, sandık bekliyor CHP lideri Özel'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli aylığı tepkisi: Millet senden zam değil, sandık bekliyor

20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
19:40
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:54
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 21:15:38. #7.11#
SON DAKİKA: Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.