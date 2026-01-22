Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan'ın açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri damga vurdu.
Gençlerin muhalif olmayı sevdiğini söyleyen Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da muhalif olduğunu söyledi. Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Genç, muhalif olmayı sever. Muhalif olmak havalıdır. İktidara da muhalif olmak istiyor onu da anlıyorum
Ama dünyadaki kokuşmuş düzene muhalif bir iktidar varsa, Türkiye'de hep birlikte o dünyanın bozuk düzenine muhalif olmayı gençlerimize öğretemez miyiz?
Onun için gençliğe diyeceğiz ki muhalif mi olacaksın? Tayyip Erdoğan da muhalif. Dünyadaki bozuk düzene muhalif."
Son Dakika › Güncel › Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.