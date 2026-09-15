Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır OSB’ye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır OSB’ye ziyaret

Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır OSB’ye ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile birlikte Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

(DİYARBAKIR) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile birlikte Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Ziyarette Diyarbakır sanayisinin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan OSB Başkanı Mustafa Fidan, çözüm sürecinin oluşturduğu pozitif atmosferin sanayicilerde büyük bir heyecan yarattığını belirtti. Fidan, sürecin siyasal boyutu ile birlikte ekonomik ayağın da eş zamanlı ve güçlü biçimde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Sanayicilerin en önemli gündemlerinden birinin finansmana erişim olduğunu belirten Fidan, yüksek faiz oranlarının üretim ve yatırım kararlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Yakın zamanda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Diyarbakır'da gerçekleştirilen finans zirvesine de değinen Fidan, bölge sanayisinin ihtiyaçlarına uygun özel kredi paketlerinin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Üretimin sürdürülebilirliği ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi için sanayicilere uygun koşullarda, uzun vadeli ve erişilebilir finansman imkanları sağlanmasını isteyen Fidan, mevcut sanayicilerin yaşadığı finansman sıkıntılarının çözülmesinin yanı sıra yeni yatırımların da güçlü biçimde teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Mustafa Fidan ayrıca bölge kentlerinin yatırım ve üretim kapasitesinin artırılması için pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini vurgulayarak, üretimin güçlendirilmesi, yatırım ortamının geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik destek talebinde bulundu.

SAVUNMA SANAYİ İÇİN DİYARBAKIR ÇAĞRISI

Ziyarette Diyarbakır'ın savunma sanayi yatırımlarından daha fazla pay almasının da kentin sanayi geleceği açısından önemli bir fırsat olduğu değerlendirildi. Savunma sanayine yönelik yatırımların Diyarbakır'a kazandırılması, OSB'deki üretim altyapısının çeşitlendirilmesi ve kentin yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Diyarbakır'ın mevcut sanayi altyapısı, geniş üretim alanları ve gelişen iş gücü potansiyeliyle savunma sanayisinin tedarik zincirinde daha güçlü bir konuma gelebileceğine dikkat çekildi.

Ziyaretin ardından Bilal Erdoğan, Vali Murat Zorluoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Başkan Mustafa Fidan ve OSB yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bazı fabrikaları ziyaret etti.

Heyet, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak fabrikaların faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Organize Sanayi Bölgesi, Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valiliği, Murat Zorluoğlu, Burhan Özdemir, Bilal Erdoğan, Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır OSB’ye ziyaret - Son Dakika

CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi

23:35
Kulisleri sallayacak iddia İşte Yeni Parti’ye düşünülen alternatif isim
Kulisleri sallayacak iddia! İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim
23:05
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal’ın hedefinde hakemler var
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal'ın hedefinde hakemler var
22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme tepki
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme tepki
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 01:21:55. #7.13#
SON DAKİKA: Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır OSB’ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement