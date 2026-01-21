Bilecik Zabıtası, Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
Bilecik Zabıtası, Denetimlerini Sürdürüyor

21.01.2026 11:07  Güncelleme: 12:18
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için iş yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor. Son olarak çay ocakları ve kahvehaneler üzerinde yoğunlaşan ekipler, olumsuz durumlara karşı gerekli önlemleri alıyor.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere tüm alanlarda sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları için mesaisini sürdüren Bilecik Zabıtası, çay ocakları ve kahvehanelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Başta gıda üretim ve satış noktaları olmak üzere birçok iş yerine denetimler gerçekleştiriyoruz. Son uygulamamız ise çay ocakları ve kahvehaneler oldu. Arkadaşlarımız, denetimlerde karşılaştıkları olumsuz ve uygunsuz durumlara karşı gerekli tutanakları tutarak, düzeltilmesi için süre verdi. Ekipler, belirtilen süre sonunda gerekli işlemlerin yapılmadığı iş yerlerine yönelik ceza işlemi uygulayacak" dedi.

Başta iş yeri genel temizliği olmak üzere ürünlerin muhafaza şartları, son kullanma tarihleri, etiket fiyatları ve üretim şartları olmak üzere 10'u aşkın kalemde rutin kontroller yaptıklarının altını çizen Öndersev, "Tütün ve ürünlerine yönelik ise tam yetkili kurum olmamakla birlikte gerekli bilgilendirme ve uyarıları yaparak, takipte bulunuyoruz. Vatandaşların olumsuz şartlarda satış yapan ve uygunsuzlukların olduğu işyerlerine karşı duyarlı olmaları ve 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
