Bilecik Camilerinde Filistin'e Destek ve Gazze'ye Dua Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik Camilerinde Filistin'e Destek ve Gazze'ye Dua Programı Gerçekleştirildi

Bilecik Camilerinde Filistin\'e Destek ve Gazze\'ye Dua Programı Gerçekleştirildi

Bilecik'teki camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği 'Filistin'e destek, Gazze'ye dua' programı kapsamında, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi. Yediler Camisi ve diğer camilerde sabah namazı sonrası Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı'nın vaaz verdiği programda, cemaat dualara eşlik etti.

31.05.2024 06:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'teki camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığının " Filistin'e destek, Gazze'ye dua" programı kapsamında, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Yediler Camisi olmak üzere kentteki camilerde sabah namazı sonrası Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Yediler Camisi'ndeki duaya katılan İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, namaz öncesi cemaate vaaz verdi. Camilere akın eden cemaat, dualara eşlik etti.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Filistin, Bilecik, Cemaat, İsrail, Müftü, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Camilerinde Filistin'e Destek ve Gazze'ye Dua Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama var Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama var
00:58 Mersin ve Manisa’da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu Mersin ve Manisa'da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu
00:37 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığından yakalandıktan sonra ilk fotoğraf geldi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığından yakalandıktan sonra ilk fotoğraf geldi
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
22:14 CHP’li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer “Şov yapıyorsun“ deyince tansiyon yükseldi CHP'li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer "Şov yapıyorsun" deyince tansiyon yükseldi
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 06:26:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Camilerinde Filistin'e Destek ve Gazze'ye Dua Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement