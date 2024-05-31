Bilecik'teki camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığının " Filistin'e destek, Gazze'ye dua" programı kapsamında, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Yediler Camisi olmak üzere kentteki camilerde sabah namazı sonrası Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Yediler Camisi'ndeki duaya katılan İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, namaz öncesi cemaate vaaz verdi. Camilere akın eden cemaat, dualara eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Bilecik Camilerinde Filistin'e Destek ve Gazze'ye Dua Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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