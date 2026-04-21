Bilecik Belediyesi, 23 Nisan'ı Çocuk Şenliği ile Kutlayacak

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vadipark Sosyal Tesisleri'nde 26 Nisan Pazar günü Çocuk Şenliği düzenleyecek.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde 26 Nisan Pazar günü 11.00 ile 18.00 saatleri arasında düzenlenecek Çocuk Şenliği'nde tahta bacak, jonglör ve eğlenceli maskotların gösterileri, sihirbaz ve interaktif gösteriler ile baloncuk şovlar yer alacak. Şenlikte, çocuklara kağıt helva, şeker ve patlamış mısır ikram edilecek.

Bilim atölyeleri, şişme oyun grupları ve yarışmaların yapılacağı şenliğe ücretsiz ulaşım imkanı da sunulacak.