Bilecik\'te Bayat Ekmekler Sokak Hayvanları için Mamaya Dönüşüyor

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasına bayat ekmek toplama kutuları konuldu.

Tüm mahallelere konulan toplama kutusunda biriken ekmekler, sokak hayvanları için hizmet veren Mama Üretim Tesisi'nde mama olacak.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasına bayat ekmek toplama kutuları konuldu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hazırlanan çalışmaya vatandaşlar, evlerindeki ekmekleri bayat ekmek toplama kutularına bırakarak katkı sağlayabilecek.

'Bayat ekmeklerinizi sokak hayvanları için mamaya dönüştürüyoruz' sloganıyla gerçekleştirilecek çalışmada biriktirilen ekmekler belirli aralıklarla toplanarak, mama üretim tesisinde işlenecek ve mamaya dönüştürülecek.