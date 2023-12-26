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Bilecik'te fiyat denetimleri arttı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün talimatıyla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, asgari ücret artışı beklentisiyle ürün fiyatlarında artış yapılmasına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına ilişkin şikayetlerini ilgili kurumlara iletebiliyor.

Bilecik\'te fiyat denetimleri arttı
26.12.2023 - 11:42,  Güncelleme: 11:45
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Bilecik Valiliği talimatıyla fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Yıl sonuna yaklaşıldığı bugünlerde bazı işletmeler tarafından girdi maliyetlerinde artış olmadan asgari ücretlerde artış olacağı beklentisiyle, satışa sundukları ürün fiyatlarında artış yapılacağına ilişkin hususlar kamuoyunun gündemini meşgul etti. Bu sebeple Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün talimatlarıyla Bilecik'te ulusal ve yerel marketler nezdinde temel ihtiyaç maddeleri öncelikli olmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından, 6502 sayılı Tüketicilerinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bilecik Valiliği aynı zamanda vatandaşları haksız (fahiş) fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğü, 'ALO 175' hattı ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi mobil uygulaması üzerinden iletilebileceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: AA
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