Bilecik Zabıtası'ndan Fırınlarda Ramazan Denetimi

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı öncesi kentteki fırınlarda denetim yaptı.

Başta gıda ürünlerinde olmak üzere denetimlerini sürdüren Bilecik Zabıtası, ramazan pidesinin fiyatı ve gramajı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kullanılan ürünlerin saklama koşullarını da kontrol eden ekipler, hizmet veren iş yeri çalışan ve yetkililerine gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri de yaparak, şartlara aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Ekipler, olumsuz durumlara karşı 153 Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi.