Bilecik'te Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilecik'te Takla Atan Araçta 1 Yaralı

14.09.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te bir otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te otomobilin takla atması soncu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez istikametinden İstasyon istikametine seyir halindeki S.P.C. idaresindeki 26 AEZ 198 plakalı otomobil Bilecik Belediyesi önünde direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yapılan müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Acil Servis, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, bilecik, trafik, Güncel, Yaşam, Polis, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenilgiyi hazmedemediler Yunan taraftarlardan Türklere saldırı Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı
Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi

09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 09:57:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.