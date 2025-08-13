Bilgi Buzkıranı Seferi Başladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından uluslararası formatta ve nükleer buzkıranla düzenlenen 6'ncı bilim ve eğitim seferi "Bilgi Buzkıranı", Türkiye'den de katılımla Rusya'nın Murmansk şehrinden başladı.

Rosatom tarafından geçen yıl ilk defa uluslararası formatta düzenlenen Bilgi Buzkıranı seferine, bu yıl aralarında Türkiye, Rusya, Çin, Güney Afrika, Kazakistan, Bangladeş ve diğer ülkelerden çok sayıda öğrenci ve uzman katılıyor.

Yaklaşık 10 gün sürecek sefer kapsamında Kuzey Kutbu'nun da keşfedileceği gezi, Rusya'nın turizm amaçlı da kullanılan tek nükleer buzkıranı 50 Let Pobedy (Zaferin 50 Yılı) adlı gemiyle gerçekleşecek.

Murmansk'tan yola çıkan 50 Let Pobedy gemisinin, Franz Josef Toprakları takımadalarına ulaşarak, 17 Ağustos'ta Kuzey Kutbu'na ulaşması ve 22 Ağustos'ta Murmansk'a geri dönmesi planlanıyor.

Keşif gezisinde, atom ve uzay teknolojileri alanında uluslararası uzmanlar ve bilim adamları için bilimsel eğitim programının yapılması da öngörülürken, yolculuk sırasında katılımcılar nükleer buzkıranı yakından tanıyacak.

Sefer kapsamında Arktik Okyanusu'na ulaşılacak

50 Let Pobedy Buzkıranı'nın kaptanı Ruslan Sasov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilgi Buzkıranı seferi için yoğun bir şekilde hazırlandıklarını ve tüm güvenlik önlemlerinin üst seviyede alındığını söyledi.

Sefere katılma hakkı kazanan katılımcıları ilginç bir serüvenin beklediğini vurgulayan Sasov, "Öğrencilerin sefer kapsamında kendi programları olacak. Benim ve mürettebatımın görevi ise onları Kuzey Kutbu'na götürmek, gerekli etkinlikleri gerçekleştirdikten sonra da hepsini sağlıklı bir şekilde tekrar buraya, Murmansk'a getirmektir." dedi.

Sasov, sefer kapsamında Barents Denizi üzerinden Franz Josef Toprakları takımadalarına ve Arktik Okyanusu'na ulaşacaklarını kaydetti.

Kuzey Kutbu'na gitmeye hak kazanan Arda Deniz ise seferde Türkiye'yi temsil edecek.

"Etrafımda Kuzey Kutbu'na gidecek ilk kişi olacağım"

Antalya'da yaşadığını ve Bilgi Buzkıranı seferiyle ilgili duyuruyu internette gördüğünü anlatan Deniz, "Gerekli sınavları geçtikten sonra katılma hakkı kazandım. Kuzey Kutbu'nu görmeyi çok istiyordum ve elbette Kuzey Kutbu'nda bulunmanın bambaşka bir duygu olduğunu düşünüyorum. Buraya gelebileceğimi asla hayal etmezdim." ifadelerini kullandı.

Sefere katıldığı için büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Deniz, "Etrafımda Kuzey Kutbu'na gidecek ilk kişi olacağım. Elbette arkadaşlarım da Kuzey Kutbu'na gidiyor olmamdan ötürü çok mutlu oldular." diye konuştu.

Deniz, sefere ilişkin hedeflerine ilişkin de konuşarak, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine ilişkin sorunları çözmek istiyoruz. Ayrıca yeni arkadaşlıklar edinmek, harika deneyimler elde etmek ve uzun yıllar hatırlanacak anılar biriktirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgi Buzkıranı seferinde çeşitli etkinlikler yapılacak

Bilgi Buzkıranı doğa bilimlerini ve nükleer teknolojileri yaygınlaştırmayı, yetenekli ve üstün zekalı çocukların keşfedilmesini ve desteklenmesini amaçlayan uluslararası bir bilim ve eğitim projesi olma özelliği taşıyor.

Proje, Nükleer Enerji Bilgi Merkezleri ağı tarafından Rosatom ve projenin fikri ortağı olarak Rus Znanie Derneğinin desteğiyle hayata geçirildi. Keşif gezisinde yer alanlar, konferanslar, ustalık sınıfları, bilimle ilgili oyunlar, film gösterimleri ve diğer pek çok faaliyeti içeren zengin bir eğitim programına katılacak.

Rosatom'un Bilgi Buzkıranı adlı Kuzey Kutbu keşif gezisinin, Rusya'nın Kuzey Deniz Yolu'nu 1525'te geliştirmeye başlamasının 500'üncü yılında gerçekleştirilmesi de büyük önem taşıyor.